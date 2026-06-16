Сутки на Харьковщине: 23 пострадавших, разрушенная инфраструктура. ФОТОрепортаж

За минувшие сутки под ударами российских войск оказались Харьков и 11 населенных пунктов области. В результате обстрелов пострадали 23 человека, в том числе - четверо детей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Олег Синегубов и в прокуратуре области.

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16 июня около 02:00 российская армия атаковала город Балаклею Изюмского района ударными беспилотниками, предположительно типа "Герань-2". Пострадали восемь человек, среди них - двое детей. У 13-летнего мальчика и 4-летней девочки медики диагностировали острую реакцию на стресс.

Вечером 15 июня российские военные нанесли ракетный удар по селу Добренькая Берестинского района. Пострадали восемь мирных жителей, среди которых - двое детей. 10-летняя девочка получила ранение, у 7-летнего ребенка диагностирован ушиб колена. В населенном пункте повреждены частные домовладения.

В поселке Шевченково травмированы шесть женщин в возрасте от 37 до 51 года. В Старом Салтове 70-летняя женщина перенесла острую реакцию на стресс.

Отдельно оказали медицинскую помощь пострадавшим во время предыдущих атак: 31-летней женщине, раненой в Харькове 14 мая, и 62-летнему мужчине, пострадавшему 26 мая в Купянске-Узловом.

В целом по области применен широкий спектр вооружения: две ракеты (тип уточняется), четыре управляемые авиабомбы, 11 дронов типа "Герань-2", восемь БПЛА "Молния", три FPV-дрона и еще 18 беспилотников неустановленного типа.

Удары по гражданской инфраструктуре

В результате ударов повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры в различных районах области. В Харькове пострадала инфраструктура зоопарка - есть погибшие и раненые животные.

в Богодуховском районе повреждены 5 частных домов, 7 хозяйственных построек (с. Одноробовка), электросети (с. Максимовка, пгт. Золочев), автомобиль (с. Ковали), 5 частных домов, 7 хозяйственных построек (с. Клиновая-Новоселовка);

в Купянском районе повреждены 2 магазина, 2 автомобиля (пгт. Шевченково), склад (с. Плоское), частный дом (пгт. Великий Бурлук);

в Изюмском районе повреждены многоквартирный дом, 3 частных дома, 5 автомобилей (г. Балаклея);

в Харьковском районе поврежден частный дом (с. Цуповка).

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Последствия атак















