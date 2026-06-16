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Новости Фото Обстрелы Харьковщина
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Сутки на Харьковщине: 23 пострадавших, разрушенная инфраструктура. ФОТОрепортаж

За минувшие сутки под ударами российских войск оказались Харьков и 11 населенных пунктов области. В результате обстрелов пострадали 23 человека, в том числе - четверо детей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Олег Синегубов и в прокуратуре области.

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16 июня около 02:00 российская армия атаковала город Балаклею Изюмского района ударными беспилотниками, предположительно типа "Герань-2". Пострадали восемь человек, среди них - двое детей. У 13-летнего мальчика и 4-летней девочки медики диагностировали острую реакцию на стресс.

Вечером 15 июня российские военные нанесли ракетный удар по селу Добренькая Берестинского района. Пострадали восемь мирных жителей, среди которых - двое детей. 10-летняя девочка получила ранение, у 7-летнего ребенка диагностирован ушиб колена. В населенном пункте повреждены частные домовладения.

В поселке Шевченково травмированы шесть женщин в возрасте от 37 до 51 года. В Старом Салтове 70-летняя женщина перенесла острую реакцию на стресс.

Отдельно оказали медицинскую помощь пострадавшим во время предыдущих атак: 31-летней женщине, раненой в Харькове 14 мая, и 62-летнему мужчине, пострадавшему 26 мая в Купянске-Узловом.

В целом по области применен широкий спектр вооружения: две ракеты (тип уточняется), четыре управляемые авиабомбы, 11 дронов типа "Герань-2", восемь БПЛА "Молния", три FPV-дрона и еще 18 беспилотников неустановленного типа.

Удары по гражданской инфраструктуре

В результате ударов повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры в различных районах области. В Харькове пострадала инфраструктура зоопарка - есть погибшие и раненые животные.

  • в Богодуховском районе повреждены 5 частных домов, 7 хозяйственных построек (с. Одноробовка), электросети (с. Максимовка, пгт. Золочев), автомобиль (с. Ковали), 5 частных домов, 7 хозяйственных построек (с. Клиновая-Новоселовка);
  • в Купянском районе повреждены 2 магазина, 2 автомобиля (пгт. Шевченково), склад (с. Плоское), частный дом (пгт. Великий Бурлук);
  • в Изюмском районе повреждены многоквартирный дом, 3 частных дома, 5 автомобилей (г. Балаклея);
  • в Харьковском районе поврежден частный дом (с. Цуповка).

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Последствия атак

Харьковская область
Харьковская область
Харьковская область
Харьковская область
Харьковская область
Харьковская область
Харьковская область
Харьковская область

Автор: 

обстрел (33193) Харьков (7902) Балаклея (286) Харьковская область (2794) Берестинский район (19) Богодуховский район (173) Изюмский район (235) Купянский район (753) Харьковский район (928) Чугуевский район (397) Максимовка (3) Ковали (1) Одноробовка (7) Клинова-Новоселовка (8) Добренькая (1) Великий Бурлук (34) Плоское (2) Шевченково (9) Старый Салтов (19) Золочев (63) Цуповка (4)
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