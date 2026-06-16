Россия в очередной раз ударила по Балаклее: количество пострадавших возросло до восьми, есть раненые дети. ФОТОрепортаж
Российские войска в очередной раз нанесли удар по гражданской инфраструктуре и жилой застройке Балаклеи.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Балаклейской городской военной администрации Виталий Карабанов.
По предварительной информации, в результате вражеского обстрела зафиксированы попадания в частном секторе, вблизи многоквартирных жилых домов, а также на территории гражданского предприятия.
На данный момент известно о шести пострадавших, среди которых - двое детей. Четырех раненых госпитализировали в больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь. Еще двум людям медики помогли на месте.
Информация о других возможных пострадавших уточняется.
На местах попаданий работают все соответствующие службы. Продолжается ликвидация последствий обстрела.
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По состоянию на 8:30 в Балаклее выросло количество пострадавших. По данным ГСЧС Украины, возросло до восьми человек, среди них двое детей.
В результате попаданий дронов в городе возникли четыре масштабных пожара. Горели четыре частных жилых дома, хозяйственные постройки, автомобили, а также квартира и подвал в многоэтажном доме. Кроме того, под удар попала территория коммунального предприятия.
Последствия вражеского обстрела
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