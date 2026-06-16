Росія вкотре вдарила по Балаклії: кількість постраждалих зросла до восьми, є поранені діти. ФОТОрепортаж

Російські війська вкотре завдали удару по цивільній інфраструктурі та житловій забудові Балаклії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Балаклійської міської військової адміністрації Віталій Карабанов.

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За попередньою інформацією, внаслідок ворожого обстрілу зафіксовано влучання у приватному секторі, поблизу багатоквартирних житлових будинків, а також на території цивільного підприємства.

Наразі відомо про шістьох постраждалих, серед яких двоє дітей. Чотирьох поранених госпіталізували до лікарні, де їм надають необхідну медичну допомогу. Ще двом людям медики допомогли на місці.

Інформація щодо інших можливих постраждалих уточнюється.

На місцях влучань працюють усі відповідні служби. Триває ліквідація наслідків обстрілу.

Оновлення

Станом на 8:30, у Балаклії зросла кількість постраждалих. За даними ДСНС України, зросла до восьми осіб, серед них двоє дітей.

У результаті влучань дронів у місті виникли чотири масштабні пожежі. Горіли чотири приватні житлові будинки, господарчі споруди, автомобілі, а також квартира і підвал у багатоповерховому будинку. Крім того, під удар потрапила територія комунального підприємства.

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Наслідки ворожого обстрілу











