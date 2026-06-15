РФ вдарила ракетою по селу на Харківщині: постраждали семеро людей, серед них діти

Російські війська увечері 15 червня завдали ракетного удару по селу Добренька Берестинського району Харківської області. Внаслідок атаки постраждали семеро людей, серед яких дві дівчинки 7 та 10 років.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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"Ворог завдав ракетного удару по с. Добренька Берестинського району на Харківщині", - ідеться в повідомленні.

Постраждалі

На цю хвилину 7 людей звернулися до медиків за допомогою. Серед постраждалих двоє дівчат 7 та 10 років.

Всім надана невідкладна меддопомога.

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Руйнування

Також спалахнув покинутий будинок, і пошкоджено ще 10 приватних будинків.

Екстрені служби усувають наслідки російського терору.

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