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Новини Обстріли Харківщини
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РФ вдарила ракетою по селу на Харківщині: постраждали семеро людей, серед них діти

Ворог атакував село Добренька на Харківщині

Російські війська увечері 15 червня завдали ракетного удару по селу Добренька Берестинського району Харківської області. Внаслідок атаки постраждали семеро людей, серед яких дві дівчинки 7 та 10 років.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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"Ворог завдав ракетного удару по с. Добренька Берестинського району на Харківщині", - ідеться в повідомленні.

Постраждалі

На цю хвилину 7 людей звернулися до медиків за допомогою. Серед постраждалих двоє дівчат 7 та 10 років.

Всім надана невідкладна меддопомога.

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Руйнування

Також спалахнув покинутий будинок, і пошкоджено ще 10 приватних будинків.

Екстрені служби усувають наслідки російського терору.

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Автор: 

Синєгубов Олег (859) Харківська область (2842) Берестинський район (17) Добренька (1)
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