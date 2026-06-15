Рашисти вдарили по зоопарку у Харкові: загинули кілька тварин. ФОТО (оновлено)

Російські війська у понеділок, 15 червня, влучили у місцевий зоопарк у Харкові. Є постраждалі тварини.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

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Наслідки обстрілу

"Влучання у Шевченківському районі –– деталі зʼясовуємо. Підтверджено влучання по зоопарку - є пошкодження вольєрів, інші подробиці зʼясовуємо. Надходить інформація про постраждалих тварин", - написав Терехов.

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Оновлено 18:40. В ОВА уточнили, що окупанти вдарили дронами по Шевченківському та Холодногірському районах Харкова. Один з БпЛА влучив по території зоопарку, є загоряння.

Також зафіксовано падіння уламків на проїзну частину. Інформація щодо постраждалих людей не надходила.

Оновлено 19:45. Кілька тварин загинули через російський удар по території зоопарку у Харкові, повідомили в ДСНС. Зазначається, що внаслідок удару спалахнула пожежа у вольєрі, яку загасили рятувальники. Тварин евакуювали у безпечне місце.

Російський безпілотник упав на території зоопарку між віварієм, де утримувалися кролі, морські свинки та інші дрібні тварини, адміністративною будівлею та Будинком слона. Водночас великі тварини та працівники зоопарку не постраждали, додав Терехов.

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Масована атака на Україну 15 червня

Спершу повідомлялося, що через масовану атаку на Київ - четверо загиблих, 25 поранених, серед них двоє дітей. Наразі кількість жертв зросла до 5.

Після атаки горить Києво-Печерська лавра. Відбувалась ліквідація наслідків російських ударів.

За даними МВС, пожежу на даху Успенського собору ліквідовано. Внаслідок атаки пошкоджено академію, дитсадок та понад 20 будинків у Києві.

Також було пошкоджено будівлю Вищого антикорупційного суду на Хрещатику.

За даними Повітряних сил, ППО України збила 632 цілі під час масованого удару РФ.

Також повідомлялося, що через повторний удар РФ по Харкову загинули 5 рятувальників, є поранені.

Згодом стало відомо, що загинули 4 рятувальники та співробітник Департаменту надзвичайних ситуацій Харкова Олексій Дорожкін.

Рятувальники Дмитрій Бойко, Данило Тіщенко, Сергій Маковецький і Вадим Зінченко загинули внаслідок удару РФ по Харкову.

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