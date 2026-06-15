Рашисты нанесли удар по зоопарку в Харькове: есть раненые животные (обновлено)

В понедельник, 15 июня, российские войска обстреляли местный зоопарк в Харькове. Есть пострадавшие животные.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, сообщаетЦензор.НЕТ.

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Последствия обстрела

"Попадание в Шевченковском районе –– детали выясняем. Подтверждено попадание по зоопарку – есть повреждения вольеров, остальные подробности выясняем. Поступает информация о пострадавших животных", – написал Терехов.

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Обновлено 18:40. В ОВА уточнили, что оккупанты нанесли удары дронами по Шевченковскому и Холодногорскому районам Харькова. Один из БПЛА попал по территории зоопарка, есть возгорание.

Также зафиксировано падение обломков на проезжую часть. Информация о пострадавших не поступала.

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Массированная атака на Украину 15 июня

Сначала сообщалось, что в результате массированной атаки на Киев - четверо погибших, 25 раненых, среди них двое детей. Сейчас количество жертв возросло до 5.

После атаки горит Киево-Печерская лавра. Проводилась ликвидация последствий российских ударов.

По данным МВД, пожар на крыше Успенского собора ликвидирован. В результате атаки повреждены академия, детский сад и более 20 домов в Киеве.

Также было повреждено здание Высшего антикоррупционного суда на Крещатике.

По данным Воздушных сил, ПВО Украины сбила 632 цели во время массированного удара РФ.

Также сообщалось, что в результате повторного удара РФ по Харькову погибли 5 спасателей, есть раненые.

Впоследствии стало известно, что погибли 4 спасателя и сотрудник Департамента чрезвычайных ситуаций Харькова Алексей Дорожкин.

Спасатели Дмитрий Бойко, Даниил Тищенко, Сергей Маковецкий и Вадим Зинченко погибли в результате удара РФ по Харькову.

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