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Рашисты нанесли удар по зоопарку в Харькове: есть раненые животные (обновлено)
В понедельник, 15 июня, российские войска обстреляли местный зоопарк в Харькове. Есть пострадавшие животные.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, сообщаетЦензор.НЕТ.
Последствия обстрела
"Попадание в Шевченковском районе –– детали выясняем. Подтверждено попадание по зоопарку – есть повреждения вольеров, остальные подробности выясняем. Поступает информация о пострадавших животных", – написал Терехов.
Обновлено 18:40. В ОВА уточнили, что оккупанты нанесли удары дронами по Шевченковскому и Холодногорскому районам Харькова. Один из БПЛА попал по территории зоопарка, есть возгорание.
Также зафиксировано падение обломков на проезжую часть. Информация о пострадавших не поступала.
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Массированная атака на Украину 15 июня
- Сначала сообщалось, что в результате массированной атаки на Киев - четверо погибших, 25 раненых, среди них двое детей. Сейчас количество жертв возросло до 5.
- После атаки горит Киево-Печерская лавра. Проводилась ликвидация последствий российских ударов.
- По данным МВД, пожар на крыше Успенского собора ликвидирован. В результате атаки повреждены академия, детский сад и более 20 домов в Киеве.
- Также было повреждено здание Высшего антикоррупционного суда на Крещатике.
- По данным Воздушных сил, ПВО Украины сбила 632 цели во время массированного удара РФ.
- Также сообщалось, что в результате повторного удара РФ по Харькову погибли 5 спасателей, есть раненые.
- Впоследствии стало известно, что погибли 4 спасателя и сотрудник Департамента чрезвычайных ситуаций Харькова Алексей Дорожкин.
- Спасатели Дмитрий Бойко, Даниил Тищенко, Сергей Маковецкий и Вадим Зинченко погибли в результате удара РФ по Харькову.
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Igor #591922
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