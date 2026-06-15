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Новости Обстрел Харькова
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Рашисты нанесли удар по зоопарку в Харькове: есть раненые животные (обновлено)

удар по Харькову

В понедельник, 15 июня, российские войска обстреляли местный зоопарк в Харькове. Есть пострадавшие животные.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, сообщаетЦензор.НЕТ.

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Последствия обстрела

"Попадание в Шевченковском районе –– детали выясняем. Подтверждено попадание по зоопарку – есть повреждения вольеров, остальные подробности выясняем. Поступает информация о пострадавших животных", – написал Терехов.

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Обновлено 18:40. В ОВА уточнили, что оккупанты нанесли удары дронами по Шевченковскому и Холодногорскому районам Харькова. Один из БПЛА попал по территории зоопарка, есть возгорание.

Также зафиксировано падение обломков на проезжую часть. Информация о пострадавших не поступала.

Новость будет обновляться...

Массированная атака на Украину 15 июня

  • Сначала сообщалось, что в результате массированной атаки на Киев - четверо погибших, 25 раненых, среди них двое детей. Сейчас количество жертв возросло до 5.
  • После атаки горит Киево-Печерская лавра. Проводилась ликвидация последствий российских ударов.
  • По данным МВД, пожар на крыше Успенского собора ликвидирован. В результате атаки повреждены академия, детский сад и более 20 домов в Киеве.
  • Также было повреждено здание Высшего антикоррупционного суда на Крещатике.
  • По данным Воздушных сил, ПВО Украины сбила 632 цели во время массированного удара РФ.
  • Также сообщалось, что в результате повторного удара РФ по Харькову погибли 5 спасателей, есть раненые.
  • Впоследствии стало известно, что погибли 4 спасателя и сотрудник Департамента чрезвычайных ситуаций Харькова Алексей Дорожкин.
  • Спасатели Дмитрий Бойко, Даниил Тищенко, Сергей Маковецкий и Вадим Зинченко погибли в результате удара РФ по Харькову.

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животные (948) зоопарк (213) обстрел (33139) Харьков (7897) Харьковская область (2784) Харьковский район (928)
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Москалів і тваринами назвати неможливо, це помилка природи. Їх ху...до покусав
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15.06.2026 18:40 Ответить
Істоти. Не люди це точно.
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15.06.2026 18:46 Ответить
Точніше буде потвори
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15.06.2026 19:44 Ответить
Igor #591922, все так, москалі ( вони ж кацапи) - тупикова гілка розвитку двоногих! Та і не тільки двоногих... Комодоський варан,отой що отруює ядовитою слиною жертв,і той на мій погляд більше заслуговує на життя. Він жере що б жити,а не для того що б серти оточуючим!
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15.06.2026 19:18 Ответить
В зоопарку мабуть був штаб НАТО
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15.06.2026 19:17 Ответить
Нагадайте собі, як кацапи розстрілювали з танків тваринницькі ферми. Сотні корів і свиней.
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15.06.2026 19:21 Ответить
Покидьки Людства!
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15.06.2026 19:46 Ответить
 
 