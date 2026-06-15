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Новости Атака беспилотников на Харьков
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Россия нанесла удар по предприятию в Харькове, вспыхнул пожар

Атака на Харьков

Поздно вечером 14 июня российские войска нанесли очередной удар по Харькову.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении главы Харьковской ОГА Олега Синегубова.

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Пожар на предприятии после удара

Под ударом оказалось гражданское предприятие в Холодногорском районе города. В результате обстрела на территории возник пожар.

"В результате вражеского удара на территории вспыхнул пожар. Подразделения ГСЧС в настоящее время ликвидируют последствия атаки", - сообщил Синегубов.

По его словам, на данный момент информация о пострадавших не поступала.

Предыдущие атаки и ситуация в городе

Ранее этим же вечером российские войска атаковали Харьковский художественный музей. Также зафиксирован удар по Киевскому району города.

Читайте также: Россия атакует Украину ударными беспилотниками вечером 14 июня, - Воздушные силы (обновлено)

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Кремлівському виродку потрібно поскоріше здохнути та дати нам спокій 😡
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15.06.2026 00:09 Ответить
Чому в місті немає кому збивати ті шахеди?Напевне владі це не цікаво.Чим займається мер?
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15.06.2026 00:19 Ответить
хіба не бачили? мер картини носить, а коли не носить, то або памятники жукову відновлює (якщо Кракен не бачить!), або набережні всього за 400 млн перекладає. а ви про якісь шахеди!
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15.06.2026 00:29 Ответить
Прохання підтримувати актуальність новин.

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15.06.2026 00:43 Ответить
 
 