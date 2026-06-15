Россия нанесла удар по предприятию в Харькове, вспыхнул пожар
Поздно вечером 14 июня российские войска нанесли очередной удар по Харькову.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении главы Харьковской ОГА Олега Синегубова.
Пожар на предприятии после удара
Под ударом оказалось гражданское предприятие в Холодногорском районе города. В результате обстрела на территории возник пожар.
"В результате вражеского удара на территории вспыхнул пожар. Подразделения ГСЧС в настоящее время ликвидируют последствия атаки", - сообщил Синегубов.
По его словам, на данный момент информация о пострадавших не поступала.
Предыдущие атаки и ситуация в городе
Ранее этим же вечером российские войска атаковали Харьковский художественный музей. Также зафиксирован удар по Киевскому району города.
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Amber
показать весь комментарий15.06.2026 00:09 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
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ярослав ильчишин #484478
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Volodymyr Kobylianskyi
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