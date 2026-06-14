УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8417 відвідувачів онлайн
Новини Атака безпілотників на Харків
499 5

Росія вдарила по підприємству в Харкові, спалахнула пожежа

Атака на Харків

Російські війська пізно увечері 14 червня завдали чергового удару по Харкову.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Пожежа на підприємстві після удару

Під атакою опинилося цивільне підприємство в Холодногірському районі міста. Унаслідок обстрілу на території виникла пожежа.

"Внаслідок ворожого удару спалахнула пожежа на території. Підрозділи ДСНС наразі ліквідовують наслідки атаки", — повідомив Синєгубов.

За його словами, станом на цей час інформація про постраждалих не надходила.

Попередні атаки та ситуація у місті

Раніше цього ж вечора російські війська атакували Харківський художній музей. Також зафіксовано удар по Київському району міста.

Також читайте: Росія атакує Україну ударними безпілотниками ввечері 14 червня, - Повітряні сили (оновлено)

Автор: 

безпілотник БпЛА (5974) пожежа (4484) Харків (6139) атака (1638) Харківська область (2835) Харківський район (939)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кремлівському виродку потрібно поскоріше здохнути та дати нам спокій 😡
показати весь коментар
15.06.2026 00:09 Відповісти
Чому в місті немає кому збивати ті шахеди?Напевне владі це не цікаво.Чим займається мер?
показати весь коментар
15.06.2026 00:19 Відповісти
хіба не бачили? мер картини носить, а коли не носить, то або памятники жукову відновлює (якщо Кракен не бачить!), або набережні всього за 400 млн перекладає. а ви про якісь шахеди!
показати весь коментар
15.06.2026 00:29 Відповісти
Прохання підтримувати актуальність новин.

показати весь коментар
15.06.2026 00:43 Відповісти
 
 