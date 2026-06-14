Росія вдарила по підприємству в Харкові, спалахнула пожежа

Російські війська пізно увечері 14 червня завдали чергового удару по Харкову.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

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Пожежа на підприємстві після удару

Під атакою опинилося цивільне підприємство в Холодногірському районі міста. Унаслідок обстрілу на території виникла пожежа.

"Внаслідок ворожого удару спалахнула пожежа на території. Підрозділи ДСНС наразі ліквідовують наслідки атаки", — повідомив Синєгубов.

За його словами, станом на цей час інформація про постраждалих не надходила.

Попередні атаки та ситуація у місті

Раніше цього ж вечора російські війська атакували Харківський художній музей. Також зафіксовано удар по Київському району міста.

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