Росія вдарила по підприємству в Харкові, спалахнула пожежа
Російські війська пізно увечері 14 червня завдали чергового удару по Харкову.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова.
Пожежа на підприємстві після удару
Під атакою опинилося цивільне підприємство в Холодногірському районі міста. Унаслідок обстрілу на території виникла пожежа.
"Внаслідок ворожого удару спалахнула пожежа на території. Підрозділи ДСНС наразі ліквідовують наслідки атаки", — повідомив Синєгубов.
За його словами, станом на цей час інформація про постраждалих не надходила.
Попередні атаки та ситуація у місті
Раніше цього ж вечора російські війська атакували Харківський художній музей. Також зафіксовано удар по Київському району міста.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Amber
показати весь коментар15.06.2026 00:09 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
✘
ярослав ильчишин #484478
показати весь коментар15.06.2026 00:19 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Volodymyr Kobylianskyi
показати весь коментар15.06.2026 00:29 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Nick Heinen
показати весь коментар15.06.2026 00:43 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль