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Новини Атака безпілотників
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Росія атакує Україну ударними безпілотниками ввечері 14 червня, - Повітряні сили (оновлено)

Атака безпілотників

Ввечері 14 червня зафіксовано рух російських ударних безпілотників у повітряному просторі України.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Рух ворожих дронів

О 18:01 - Повідомлялося про БпЛА курсом на Харків з півночі.

О 18:33 - БпЛА курсом на Суми з півночі.

О 18:38 - БпЛА в Конотопському районі Сумщини, курс західний.

О 18:40 - БпЛА курсом на Харків з півночі.

О 18:54 - Харківська область - загроза застосування балістичного озброєння.

Оновлена інформація

О 20:25 - БпЛА на півночі Чернігівщини, курс південно-західний.

Оновлена інформація

О 21:23 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Запорізьку область.

О 21:30 - Загроза застосування балістичного озброєння.

О 21:33 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Дніпропетровщину (Синельниківський р-н).

О 21:35 - Декілька БпЛА в східній частині Чернігівщини, курс південно-західний.

Оновлена інформація

О 21:39 - БпЛА в Шосткинському районі Сумщини, курсом на Чернігівщину.

О 21:51 - Відбій загрози застосування балістичного озброєння.

О 21:56 - БпЛА з Чернігівщини, курсом на Броварський район Київщини.

О 21:57 -  БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину.

О 21:58 - БпЛА на Чернігівщині, курсом на Ніжин.

Оновлена інформація

О 22:10 Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Запорізьку область.

Оновлена інформація

О 22:14 - БпЛА в Шосткинському районі Сумщини, курсом на Чернігівщину.

О 22:26 - БпЛА курсом на Кривий Ріг з півдня.

О 22:27 - БпЛА повз Миколаїв, курс північно-західний.

О 22:28 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Сумщину.

О 22:33 - БпЛА курсом на Харків з півночі.

Оновлена інформація

О 22:44 - Повітряні сили повідомляють: 

  • БпЛА повз Миколаїв, курс північно-західний.
  • БпЛА в Шосткинському районі Сумщини, курс західний.
  • БпЛА в Бериславському районі Херсонщини, курсом на Кривий Ріг.
  • БпЛА в Кропивницькому районі Кіровоградщині, курс північно -західний.
  • БпЛА на півдні Харківщини, курс західний.
  • БпЛА на півночі Чернігівщини, курс західний.
  • Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Сумщину.

О 22:48 - БпЛА повз Кам'янець, курсом на Кропивницький.

О 22:50 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Запорізьку область.

Читайте також: Війська РФ масовано атакували Путивль: спалахнули пожежі. ФОТОрепортаж

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обстріл (34484) атака (1638) дрони (8440) Шахед (2267)
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На пітьмі тривога: "отрицательное наступление"



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14.06.2026 21:16 Відповісти
... "отправили... на штурм закрашенного участка":

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14.06.2026 21:27 Відповісти
Мінімум 2 вже не становлять загрози...
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14.06.2026 21:32 Відповісти
У Харкові вже відзначилися.(
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14.06.2026 22:43 Відповісти
Шахеди один за одним намагаються прорватися через Шостку і далі через Ніжин до Києва, але наші дрони переховлювачи та пілоти вертольотів поки що не дають їм жодних шансів - радник МО Сергій Флеш
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14.06.2026 22:56 Відповісти
 
 