Росія атакує Україну ударними безпілотниками ввечері 14 червня, - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері 14 червня зафіксовано рух російських ударних безпілотників у повітряному просторі України.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Рух ворожих дронів
О 18:01 - Повідомлялося про БпЛА курсом на Харків з півночі.
О 18:33 - БпЛА курсом на Суми з півночі.
О 18:38 - БпЛА в Конотопському районі Сумщини, курс західний.
О 18:40 - БпЛА курсом на Харків з півночі.
О 18:54 - Харківська область - загроза застосування балістичного озброєння.
Оновлена інформація
О 20:25 - БпЛА на півночі Чернігівщини, курс південно-західний.
Оновлена інформація
О 21:23 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Запорізьку область.
О 21:30 - Загроза застосування балістичного озброєння.
О 21:33 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Дніпропетровщину (Синельниківський р-н).
О 21:35 - Декілька БпЛА в східній частині Чернігівщини, курс південно-західний.
Оновлена інформація
О 21:39 - БпЛА в Шосткинському районі Сумщини, курсом на Чернігівщину.
О 21:51 - Відбій загрози застосування балістичного озброєння.
О 21:56 - БпЛА з Чернігівщини, курсом на Броварський район Київщини.
О 21:57 - БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину.
О 21:58 - БпЛА на Чернігівщині, курсом на Ніжин.
Оновлена інформація
О 22:10 Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Запорізьку область.
Оновлена інформація
О 22:14 - БпЛА в Шосткинському районі Сумщини, курсом на Чернігівщину.
О 22:26 - БпЛА курсом на Кривий Ріг з півдня.
О 22:27 - БпЛА повз Миколаїв, курс північно-західний.
О 22:28 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Сумщину.
О 22:33 - БпЛА курсом на Харків з півночі.
Оновлена інформація
О 22:44 - Повітряні сили повідомляють:
- БпЛА повз Миколаїв, курс північно-західний.
- БпЛА в Шосткинському районі Сумщини, курс західний.
- БпЛА в Бериславському районі Херсонщини, курсом на Кривий Ріг.
- БпЛА в Кропивницькому районі Кіровоградщині, курс північно -західний.
- БпЛА на півдні Харківщини, курс західний.
- БпЛА на півночі Чернігівщини, курс західний.
- Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Сумщину.
О 22:48 - БпЛА повз Кам'янець, курсом на Кропивницький.
О 22:50 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Запорізьку область.
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