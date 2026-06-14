Россия атакует Украину ударными беспилотниками вечером 14 июня, - Воздушные силы

Вечером 14 июня в воздушном пространстве Украины зафиксировано передвижение российских ударных беспилотников.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

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Движение вражеских дронов

В 18:01 - Сообщалось о БПЛА, летящем курсом на Харьков с севера.

В 18:33 — БПЛА курсом на Сумы с севера.

В 18:38 — БПЛА в Конотопском районе Сумской области, курс западный.

В 18:40 — БПЛА курсом на Харьков с севера.

В 18:54 - Харьковская область - угроза применения баллистического вооружения.

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