Россия атакует Украину ударными беспилотниками вечером 14 июня, - Воздушные силы
Вечером 14 июня в воздушном пространстве Украины зафиксировано передвижение российских ударных беспилотников.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Движение вражеских дронов
В 18:01 - Сообщалось о БПЛА, летящем курсом на Харьков с севера.
В 18:33 — БПЛА курсом на Сумы с севера.
В 18:38 — БПЛА в Конотопском районе Сумской области, курс западный.
В 18:40 — БПЛА курсом на Харьков с севера.
В 18:54 - Харьковская область - угроза применения баллистического вооружения.
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