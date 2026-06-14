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Войска РФ массированно атаковали Путивль: вспыхнули пожары. ФОТОРЕПОРТАЖ

14 июня войска РФ в очередной раз нанесли массированные удары по Путивлю в Сумской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

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Детали

Как отмечается, пожары возникли в жилом секторе: горели дома людей, гаражи и хозяйственные постройки.

Повторный удар по спасателям

Во время тушения враг повторно нанес удар по месту, где работали спасатели. Личный состав успел отойти в безопасное место - никто из спасателей не пострадал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нашли части БПЛА и погрузили их в машину: двое гражданских погибли в результате детонации взрывоопасного предмета в Сумской области. ФОТО

Удар по Путивле
Удар по Путивле
Удар по Путивле

Офицер-спасатель общины доставил в больницу пожилую женщину, дом которой был поврежден в результате атаки. К счастью, она не пострадала.

Несмотря на постоянную угрозу повторных ударов, все очаги возгорания ликвидированы.

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обстрел (33131) Сумская область (4235) ГСЧС (5206) Конотопский район (85) Путивль (11)
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Скоти кацапські знищують заради знищення. Що в тому Путивлі? Для чого?
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14.06.2026 14:39 Ответить
До речі Сидір Ковпак в гробу перевертається.
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14.06.2026 14:41 Ответить
путін винищує російськомовних в Україні.
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14.06.2026 15:17 Ответить
Більшовик з 19-го, куди пошлють, всього шість років там жив.
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14.06.2026 15:19 Ответить
Та плював я на нього чесно кажучи. Я згадав про цю особу лише в контексті онанізму кацапів на "вялікую атєчєствєннаю вайну" і його партизанського загону з тих місць.
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14.06.2026 15:46 Ответить
Точно! Це бувший партизанський край. Свого часу там обломались одні окупанти, обломаються й ці.
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14.06.2026 15:57 Ответить
Просто в області орками робиться випалена безлюдна зона. 20 км від кордону, того і б'ють.
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14.06.2026 15:12 Ответить
 
 