Войска РФ массированно атаковали Путивль: вспыхнули пожары. ФОТОРЕПОРТАЖ
14 июня войска РФ в очередной раз нанесли массированные удары по Путивлю в Сумской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Детали
Как отмечается, пожары возникли в жилом секторе: горели дома людей, гаражи и хозяйственные постройки.
Повторный удар по спасателям
Во время тушения враг повторно нанес удар по месту, где работали спасатели. Личный состав успел отойти в безопасное место - никто из спасателей не пострадал.
Офицер-спасатель общины доставил в больницу пожилую женщину, дом которой был поврежден в результате атаки. К счастью, она не пострадала.
Несмотря на постоянную угрозу повторных ударов, все очаги возгорания ликвидированы.
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