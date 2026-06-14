Войска РФ массированно атаковали Путивль: вспыхнули пожары. ФОТОРЕПОРТАЖ

14 июня войска РФ в очередной раз нанесли массированные удары по Путивлю в Сумской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

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Детали

Как отмечается, пожары возникли в жилом секторе: горели дома людей, гаражи и хозяйственные постройки.

Повторный удар по спасателям

Во время тушения враг повторно нанес удар по месту, где работали спасатели. Личный состав успел отойти в безопасное место - никто из спасателей не пострадал.

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Офицер-спасатель общины доставил в больницу пожилую женщину, дом которой был поврежден в результате атаки. К счастью, она не пострадала.



Несмотря на постоянную угрозу повторных ударов, все очаги возгорания ликвидированы.

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