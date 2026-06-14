Війська РФ масовано атакували Путивль: спалахнули пожежі. ФОТОрепортаж

14 червня війська РФ вкотре завдали масованих ударів по Путивлю на Сумщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

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Деталі

Як зазначається, пожежі виникли у житловому секторі: горіли оселі людей, гаражі та господарчі будівлі.

Повторний удар по рятувальниках

Під час гасіння ворог повторно вдарив по місцю, де працювали рятувальники. Особовий склад встиг відійти у безпечне місце - ніхто з надзвичайників не постраждав.

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Офіцер-рятувальник громади доправив до лікарні жінку похилого віку, будинок якої було пошкоджено внаслідок атаки. На щастя, вона не постраждала.



Попри постійну загрозу повторних ударів, усі осередки горіння ліквідовано.

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