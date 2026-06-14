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Війська РФ масовано атакували Путивль: спалахнули пожежі. ФОТОрепортаж

14 червня війська РФ вкотре завдали масованих ударів по Путивлю на Сумщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

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Деталі

Як зазначається, пожежі виникли у житловому секторі: горіли оселі людей, гаражі та господарчі будівлі.

Повторний удар по рятувальниках

Під час гасіння ворог повторно вдарив по місцю, де працювали рятувальники. Особовий склад встиг відійти у безпечне місце - ніхто з надзвичайників не постраждав.

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Удар по Путивлю
Удар по Путивлю
Удар по Путивлю

Офіцер-рятувальник громади доправив до лікарні жінку похилого віку, будинок якої було пошкоджено внаслідок атаки. На щастя, вона не постраждала.

Попри постійну загрозу повторних ударів, усі осередки горіння ліквідовано.

Також читайте: Ворожий БпЛА атакував автомобіль поліції на Сумщині: транспорт знищено вогнем. ФОТОрепортаж

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обстріл (34484) Сумська область (4785) ДСНС (5354) Конотопський район (87) Путивль (12)
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Скоти кацапські знищують заради знищення. Що в тому Путивлі? Для чого?
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14.06.2026 14:39 Відповісти
До речі Сидір Ковпак в гробу перевертається.
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14.06.2026 14:41 Відповісти
путін винищує російськомовних в Україні.
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14.06.2026 15:17 Відповісти
Більшовик з 19-го, куди пошлють, всього шість років там жив.
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14.06.2026 15:19 Відповісти
Та плював я на нього чесно кажучи. Я згадав про цю особу лише в контексті онанізму кацапів на "вялікую атєчєствєннаю вайну" і його партизанського загону з тих місць.
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14.06.2026 15:46 Відповісти
Просто в області орками робиться випалена безлюдна зона. 20 км від кордону, того і б'ють.
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14.06.2026 15:12 Відповісти
 
 