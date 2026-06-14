Рашисти вдарили по Харкову: шестеро постраждалих, серед них немовля, пошкоджено музей. ФОТОрепортаж (оновлено)
У неділю, 14 червня, російські загарбники вдарили дроном по Київському району Харкова. Внаслідок ворожого удару постраждало 6 осіб, серед них 1-місячне немовля.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Постраждалі
"За попередньою інформацією, 1-місячна дитина постраждала внаслідок ворожої атаки в Київському районі. Ще троє жінок отримали допомогу медиків на місці", - сказано в повідомленні.
Синєгубов розповів, що вогнеборці ліквідовують наслідки влучання ворожого дрону по закладу культури в Київському районі Харкова.
Пошкоджено музей
Своєю чергою Харківська міська рада з посиланням на Терехова повідомила, що росіяни завдали удару безпілотником по Харківському художньому музею.
Зазначається, що фахівці Департаменту надзвичайних ситуацій спільно з рятувальниками спускали картини з музею в укриття, щоб врятувати музейні експонати.
Оновлено
Згодом Терехов повідомив, що внаслідок удару по Київському району Харкова постраждали 5 осіб.
Оновлено
Згодом у ДСНС повідомили, що кількість постраждалих унаслідок ворожого удару зросла до шести, з них одне немовля. Станом на 22:06 пожежу локалізували.
Наслідки атаки
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