УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8417 відвідувачів онлайн
Новини Атака безпілотників на Харків
1 581 6

Рашисти вдарили по Харкову: шестеро постраждалих, серед них немовля, пошкоджено музей. ФОТОрепортаж (оновлено)

У неділю, 14 червня, російські загарбники вдарили дроном по Київському району Харкова. Внаслідок ворожого удару постраждало 6 осіб, серед них 1-місячне немовля. 

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Постраждалі 

"За попередньою інформацією, 1-місячна дитина постраждала внаслідок ворожої атаки в Київському районі. Ще троє жінок отримали допомогу медиків на місці", - сказано в повідомленні.

Синєгубов розповів, що вогнеборці ліквідовують наслідки влучання ворожого дрону по закладу культури в Київському районі Харкова.

Дивіться також: Рашисти завдали 26 ударів дронами по Харкову: 5 поранених, спалахнули пожежі. ФОТО

Пошкоджено музей 

Своєю чергою Харківська міська рада з посиланням на Терехова повідомила, що росіяни завдали удару безпілотником по Харківському художньому музею.

Зазначається, що фахівці Департаменту надзвичайних ситуацій спільно з рятувальниками спускали картини з музею в укриття, щоб врятувати музейні експонати.

Оновлено

Згодом Терехов повідомив, що внаслідок удару по Київському району Харкова постраждали 5 осіб. 

Оновлено

Згодом у ДСНС повідомили, що кількість постраждалих унаслідок ворожого удару зросла до шести, з них одне немовля. Станом на 22:06 пожежу локалізували. 

Наслідки атаки 

атака на Харків

атака на Харків

атака на Харків

атака на Харків

атака на Харків

атака на Харків

атака на Харків

атака на Харків

атака на Харків

атака на Харків

атака на Харків

Читайте також: Харків і область під масованими ударами РФ: 11 постраждалих у місті та атаки БПЛА

Автор: 

діти (5592) музей (460) Харків (6139) атака (1638) Харківська область (2835) Харківський район (939)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
По Харькову с первых дней войны горячей странная картина проходит по центральным сми страны. Нет реальной картины очередного обстрела города, в сторону уменьшения имеется в виду. По двум районам была атака сегодня, второй район Холодногорский, в другой части города, относительно далеко от Киевского. Мнение конечно субьективное моё. Но сегодня почти в одно и тоже время была атака, интервал пусть 7-10 мин. Смысл в чём? Ночью в последние 3 месяца интервал между тревогами иногда и 4-9 мин. Запросто 1 час почти всегда. По пригороду кабы молотят круглые сутки. Странная тенденция перешедшая в правило.
показати весь коментар
14.06.2026 21:14 Відповісти
Відбою вистачає випити чашку кави,і то не завжди.)
показати весь коментар
14.06.2026 21:45 Відповісти
Це так звана "великая русская культура" допоки буде існувате це фашиське терористичне утворення рф ,і доки буде існувати рашиський воєний злочинець маняк убивця путін і його кривава кліка ,це жахіття не припинется.
показати весь коментар
14.06.2026 21:18 Відповісти
Це вже вчетверте музей постраждав. Двічі у 2022-му та у 2023-му. Сьогодні сильно дісталося.
показати весь коментар
14.06.2026 21:39 Відповісти
Невже по ********** неможна відкрити?
показати весь коментар
14.06.2026 21:52 Відповісти
 
 