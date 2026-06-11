Харків і область під масованими ударами РФ: 11 постраждалих у місті та атаки БПЛА

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 21 населений пункт Харківської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Внаслідок обстрілів у Харкові постраждали 11 людей: чоловіки 50 і 58 років та жінки 70, 38, 75, 45, 23, 27, 77, 57, 33 років.

У селищі Козача Лопань Дергачівської громади внаслідок вибуху невідомого пристрою постраждав 55-річний чоловік.

Ворог атакував БпЛА Немишлянський, Київський, Шевченківський, Індустріальний райони Харкова.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

8 БпЛА типу "Герань-2";

6 БпЛА типу "Молнія";

10 FPV-дронів;

30 БпЛА (тип встановлюється).

Удар по Чугуєву

У ніч на 11 червня Чугуїв Харківської області зазнав масованої атаки безпілотників, повідомила міська голова Галина Мінаєва. Місто перебувало під ударом ворожих БПЛА, місця прильотів та наслідки уточнювалися екстреними службами.

Пізніше стало відомо про влучання по території непрацюючого підприємства. За попередньою інформацією, постраждалих немає, масштаби пошкоджень встановлюються.

Також зафіксовано ще одне влучання безпілотника в приватному секторі центральної частини міста. Унаслідок удару зруйновано теплицю. На місце оперативно прибули екстрені служби, займання вдалося локалізувати.

За попередніми даними, жертв і постраждалих немає. Наслідки нічної атаки продовжують уточнюватися.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія посилює терор проти цивільних, не досягнувши цілей на фронті, - Сибіга

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури

Унаслідок російських обстрілів на Харківщині зафіксовано масштабні руйнування цивільної інфраструктури в місті Харків та районах області.

у м. Харків пошкоджено 12 багатоквартирних будинків, приватний будинок, 9 автомобілів, гараж;

у Богодухівському районі пошкоджено 2 приватні будинки, навчальний заклад (с. Івашки), автомобіль (с. Максимівка), цивільне підприємство (сел. Золочів), господарчі споруди (с. Писарівка), приватний будинок, господарчу споруду (с. Одноробівка), 2 приватні будинки, 2 господарчі споруди (с. Завадське);

у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок, господарчу споруду (с. Манцівка), цивільне підприємство (сел. Великий Бурлук), приватний будинок (с. Шипувате), багатоквартирний будинок (с. Борівське), приватний будинок, складське приміщення, автомобіль екстреної медичної допомоги (сел. Шевченкове);

у Харківському районі пошкоджено гараж, альтанку (сел. Мала Данилівка), гараж (с. Руські Тишки), приватний будинок (с. Борщова), магазин (сел. Слатине), цивільне підприємство (м. Дергачі);

у Чугуївському районі пошкоджено цивільне підприємство (м. Чугуїв).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти завдали 26 ударів дронами по Харкову: 5 поранених, спалахнули пожежі. ФОТО