Рашисти завдали 26 ударів дронами по Харкову: 5 поранених, спалахнули пожежі. ФОТО
На світанку 10 червня 2026 року ворог завдав 26 ударів БпЛА по Харкову.
Про це повідомив у телеграм-калалі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Куди поцілив ворог?
Як зазначається, під масованою атакою перебував Холодногірський район.
Внаслідок "прильотів" спалахнули пожежі.
Є постраждалі
За даними ОВА, є постраждалі через ворожу атаку.
Як інформує своєю чергою мер міста Ігор Терехов, кількість постраждалих у Холодногірському районі зросла до п’яти.
Профільні служби наразі усувають наслідки ворожих ударів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 9 червня російські війська завдали ударів безпілотниками по Київському, Слобідському, Основ’янському та Шевченківському районах Харкова. Внаслідок обстрілу постраждали дві жінки, а один із дронів влучив у житловий будинок.
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