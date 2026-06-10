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Новини Фото Обстріл Харкова
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Рашисти завдали 26 ударів дронами по Харкову: 5 поранених, спалахнули пожежі. ФОТО

На світанку 10 червня 2026 року ворог завдав 26 ударів БпЛА по Харкову.

Про це повідомив у телеграм-калалі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

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Куди поцілив ворог?

Як зазначається, під масованою атакою перебував Холодногірський район.

Внаслідок "прильотів" спалахнули пожежі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни вдарили по Холодногірському району Харкова: троє постраждалих. ФОТО

удар по Харкову

Є постраждалі

За даними ОВА, є постраждалі через ворожу атаку.

Як інформує своєю чергою мер міста Ігор Терехов, кількість постраждалих у Холодногірському районі зросла до п’яти.

Профільні служби наразі усувають наслідки ворожих ударів.

Також читайте: Харків атакували російські дрони: пошкоджено комунальне підприємство, поранено щонайменше 6 людей (оновлено)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 9 червня російські війська завдали ударів безпілотниками по Київському, Слобідському, Основ’янському та Шевченківському районах Харкова. Внаслідок обстрілу постраждали дві жінки, а один із дронів влучив у житловий будинок.

Автор: 

безпілотник БпЛА (5954) обстріл (34432) Харків (6132) Харківська область (2822) Харківський район (933)
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Я мешкаю в тому районі. Пекельний ранок. За 20 хвилин - 23 вибухи, як автоматна черга ...
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10.06.2026 06:28 Відповісти
Рашиський терор не припиняєтся ,на що сподіваєтся варварська орда що їх ********* ? але отримують лише ненависть і огиду до цієї імперії зла.
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10.06.2026 06:43 Відповісти
 
 