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Новости Фото Обстрел Харькова
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Рашисты нанесли 26 ударов дронами по Харькову: 5 раненых, вспыхнули пожары. ФОТО

На рассвете 10 июня 2026 года враг нанес 26 ударов беспилотниками по Харькову.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

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Куда нацелился враг?

Как отмечается, под массированной атакой оказался Холодногорский район.

В результате "прилетов" вспыхнули пожары.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне нанесли удар по Холодногорскому району Харькова: трое пострадавших. ФОТО

удар по Харькову

Есть пострадавшие

По данным ОВА, есть пострадавшие в результате вражеской атаки.

Как сообщает в свою очередь мэр города Игорь Терехов, количество пострадавших в Холодногорском районе возросло до пяти.

Профильные службы в настоящее время устраняют последствия вражеских ударов.

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Напомним, ранее сообщалось, что 9 июня российские войска нанесли удары беспилотниками по Киевскому, Слободскому, Основянскому и Шевченковскому районам Харькова. В результате обстрела пострадали две женщины, а один из дронов попал в жилой дом.

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беспилотник (5302) обстрел (33080) Харьков (7884) Харьковская область (2772) Харьковский район (913)
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Я мешкаю в тому районі. Пекельний ранок. За 20 хвилин - 23 вибухи, як автоматна черга ...
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10.06.2026 06:28 Ответить
Потом по Салтовке...
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10.06.2026 07:29 Ответить
Рашиський терор не припиняєтся ,на що сподіваєтся варварська орда що їх ********* ? але отримують лише ненависть і огиду до цієї імперії зла.
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10.06.2026 06:43 Ответить
 
 