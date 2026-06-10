Рашисты нанесли 26 ударов дронами по Харькову: 5 раненых, вспыхнули пожары. ФОТО

На рассвете 10 июня 2026 года враг нанес 26 ударов беспилотниками по Харькову.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

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Куда нацелился враг?

Как отмечается, под массированной атакой оказался Холодногорский район.



В результате "прилетов" вспыхнули пожары.

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Есть пострадавшие

По данным ОВА, есть пострадавшие в результате вражеской атаки.

Как сообщает в свою очередь мэр города Игорь Терехов, количество пострадавших в Холодногорском районе возросло до пяти.

Профильные службы в настоящее время устраняют последствия вражеских ударов.

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Напомним, ранее сообщалось, что 9 июня российские войска нанесли удары беспилотниками по Киевскому, Слободскому, Основянскому и Шевченковскому районам Харькова. В результате обстрела пострадали две женщины, а один из дронов попал в жилой дом.