Рашисты нанесли 26 ударов дронами по Харькову: 5 раненых, вспыхнули пожары. ФОТО
На рассвете 10 июня 2026 года враг нанес 26 ударов беспилотниками по Харькову.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
Куда нацелился враг?
Как отмечается, под массированной атакой оказался Холодногорский район.
В результате "прилетов" вспыхнули пожары.
Есть пострадавшие
По данным ОВА, есть пострадавшие в результате вражеской атаки.
Как сообщает в свою очередь мэр города Игорь Терехов, количество пострадавших в Холодногорском районе возросло до пяти.
Профильные службы в настоящее время устраняют последствия вражеских ударов.
Напомним, ранее сообщалось, что 9 июня российские войска нанесли удары беспилотниками по Киевскому, Слободскому, Основянскому и Шевченковскому районам Харькова. В результате обстрела пострадали две женщины, а один из дронов попал в жилой дом.
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