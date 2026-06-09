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Новости Атака беспилотников на Харьков
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Харьков атаковали российские дроны: повреждено коммунальное предприятие, ранен человек

Атака на Харьков ночью 9 июня

В Харькове в ночь на 9 июня прогремела серия взрывов в результате атаки российских беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщениях главы Харьковской ОГА Олега Синегубова и городского головы Игоря Терехова в Telegram.

Удар БПЛА по городу и первые последствия

Синегубов сообщил, что Харьков находится под атакой вражеских БПЛА, в городе прогремела серия взрывов.

По словам Терехова, зафиксированы попадания в Шевченковском и Холодногорском районах.

"Есть информация об одном раненом в результате продолжающегося обстрела", - отметил мэр.

Впоследствии он уточнил, что в результате атаки возникли пожары. Также повреждено здание одного из коммунальных предприятий города, ранен работник.

Напомним, за прошедшие сутки оккупанты более 40 раз атаковали Днепропетровскую область: один человек погиб, еще 10 ранены.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия атакует Украину "шахеми", – Воздушные силы (обновлено)

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Тільки тоді, коли саме такі наслідки спіткають міста і села росії після атак українських дронів, росіяни примусять путіна припинити війну. Поки їм нічого не загрожує, поки немає загроз власній шкурі, вони підтримуватуть.пуйла.
Так і запишіть.
На одному з відео росіянин знімає.як поруч з його домом наш дрон атакує якийсь завод, жінка просить його відійти.від вікна, на що він їй впевнено.каже «укрьі гражданских не бабят. Нам ништо не угражает.»
Я не розумію, чому ми так опікуємось життям цих істот.
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09.06.2026 08:23 Ответить
 
 