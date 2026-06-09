Харьков атаковали российские дроны: повреждено коммунальное предприятие, ранен человек
В Харькове в ночь на 9 июня прогремела серия взрывов в результате атаки российских беспилотников.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщениях главы Харьковской ОГА Олега Синегубова и городского головы Игоря Терехова в Telegram.
Удар БПЛА по городу и первые последствия
Синегубов сообщил, что Харьков находится под атакой вражеских БПЛА, в городе прогремела серия взрывов.
По словам Терехова, зафиксированы попадания в Шевченковском и Холодногорском районах.
"Есть информация об одном раненом в результате продолжающегося обстрела", - отметил мэр.
Впоследствии он уточнил, что в результате атаки возникли пожары. Также повреждено здание одного из коммунальных предприятий города, ранен работник.
Напомним, за прошедшие сутки оккупанты более 40 раз атаковали Днепропетровскую область: один человек погиб, еще 10 ранены.
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На одному з відео росіянин знімає.як поруч з його домом наш дрон атакує якийсь завод, жінка просить його відійти.від вікна, на що він їй впевнено.каже «укрьі гражданских не бабят. Нам ништо не угражает.»
Я не розумію, чому ми так опікуємось життям цих істот.