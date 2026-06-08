Россия атакует Украину "Шахедами", — Воздушные силы (обновлено)

Вечером 8 июня было зафиксировано передвижение российских ударных беспилотников в воздушном пространстве Украины.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

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Движение вражеских дронов

В 19:36 - Сообщается о движении вражеских БПЛА:

Днепропетровская область: БПЛА в направлении Солоного и Шахтерского.

Сумская область: БПЛА мимо Хотиня юго-западным курсом.

Донецкая область: БПЛА на юго-западе от Святогорска.

В 20:07 — Реактивный БПЛА в акватории Черного моря, курсом на Одесскую область (Затока).

Обновленная информация

В 20:56 - БпЛА на западе Черниговщины, курс южный/юго-западный, а также БпЛА в акватории Черного моря, курсом на Одесщину.

В 21:11 – Воздушные силы сообщают:

БпЛА мимо Васильковки на Днепропетровщину, курс северный.

Группы БПЛА на севере и западе Черниговщины, курс южный/юго-западный.

БПЛА в Черниговской области, курсом на Мену.

БПЛА в Николаевском районе, курс северный.

В 21:16 - БПЛА с Черниговщины, курсом на Киевщину (Вышгородский район).

Обновленная информация

В 21:42 – Пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Сумщину.

Обновленная информация

В 22:02 – Пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией к востоку Днепропетровщины.

Обновленная информация

В 22:10 – Воздушные силы сообщают о движении вражеских беспилотников:

Запорожская область: БпЛА на юго-западе области, курс – северо-западный,

Сумщина: реактивный БпЛА мимо Тростянца северо-западным курсом;

Черниговщина: БПЛА на севере области вдоль границы с Беларусью западным курсом.

В 22:11 – КАБы на север Сумщины и Донбасса.

В 22:16 – КАБы на север Харьковщины.

В 22:18 – Реактивный БпЛА в направлении Сум с юго-запада.

В 22:21 – БпЛА в направлении Кропивницкого с юго-востока.

Ранее сообщалось, что 8 июня российские ФАБ-250 нанесли удар по Славянску: 9 человек ранены.

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