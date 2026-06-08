Россия атакует Украину "Шахедами", — Воздушные силы (обновлено)
Вечером 8 июня было зафиксировано передвижение российских ударных беспилотников в воздушном пространстве Украины.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Движение вражеских дронов
В 19:36 - Сообщается о движении вражеских БПЛА:
- Днепропетровская область: БПЛА в направлении Солоного и Шахтерского.
- Сумская область: БПЛА мимо Хотиня юго-западным курсом.
- Донецкая область: БПЛА на юго-западе от Святогорска.
В 20:07 — Реактивный БПЛА в акватории Черного моря, курсом на Одесскую область (Затока).
Обновленная информация
В 20:56 - БпЛА на западе Черниговщины, курс южный/юго-западный, а также БпЛА в акватории Черного моря, курсом на Одесщину.
В 21:11 – Воздушные силы сообщают:
- БпЛА мимо Васильковки на Днепропетровщину, курс северный.
- Группы БПЛА на севере и западе Черниговщины, курс южный/юго-западный.
- БПЛА в Черниговской области, курсом на Мену.
- БПЛА в Николаевском районе, курс северный.
В 21:16 - БПЛА с Черниговщины, курсом на Киевщину (Вышгородский район).
Обновленная информация
В 21:42 – Пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Сумщину.
Обновленная информация
В 22:02 – Пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией к востоку Днепропетровщины.
Обновленная информация
В 22:10 – Воздушные силы сообщают о движении вражеских беспилотников:
- Запорожская область: БпЛА на юго-западе области, курс – северо-западный,
- Сумщина: реактивный БпЛА мимо Тростянца северо-западным курсом;
- Черниговщина: БПЛА на севере области вдоль границы с Беларусью западным курсом.
В 22:11 – КАБы на север Сумщины и Донбасса.
В 22:16 – КАБы на север Харьковщины.
В 22:18 – Реактивный БпЛА в направлении Сум с юго-запада.
В 22:21 – БпЛА в направлении Кропивницкого с юго-востока.
Ранее сообщалось, что 8 июня российские ФАБ-250 нанесли удар по Славянску: 9 человек ранены.
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