На Херсонщине вследствие обстрелов ранены 6 человек, среди них ребенок

В Херсонской области в течение дня вследствие российских обстрелов пострадали шесть мирных жителей, среди них есть ребенок.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Херсонской областной прокуратуры.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Обстрелы в течение дня

По данным следствия, 8 июня 2026 года российские войска обстреливали населенные пункты Херсонщины ствольной и реактивной артиллерией, а также применяли дроны различных типов.

По состоянию на 17:30 установлено, что вследствие атак пострадали шесть человек, среди них один ребенок.

"Под процессуальным руководством органов прокуратуры Херсонской области начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений", — говорится в сообщении.

В частности, в Херсоне ранены три человека. В Дарьевке и Заречном еще по одному человеку получили травмы из-за взрывов снарядов, сбрасываемых с беспилотников.

Читайте также: В Херсонской области и Запорожье разоблачили еще двух пособников РФ: участвовали в репрессиях во время оккупации. ФОТО

Раненный ребенок и разрушения

По информации Херсонской ОВА, около 14:10 российские войска обстреляли Корабельный район Херсона из артиллерии.

Вследствие атаки 14-летний мальчик получил взрывную и закрытую черепно-мозговые травмы, а также контузию. Бригада скорой помощи доставила его в больницу. Состояние ребенка оценивают как средней тяжести.

Кроме того, повреждены частные и многоквартирные дома, здание банка, гаражи и автомобили.

Ранее сообщалось, что рашисты нанесли удар по спальному району Запорожья: 2 погибших, 18 раненых, среди них четверо детей.

Читайте также: БПЛА атаковали мост вблизи Чонгара, движение через пункт пропуска "Джанкой" в оккупированный Крым перекрыто