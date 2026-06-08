На Херсонщине вследствие обстрелов ранены 6 человек, среди них ребенок
В Херсонской области в течение дня вследствие российских обстрелов пострадали шесть мирных жителей, среди них есть ребенок.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Херсонской областной прокуратуры.
Обстрелы в течение дня
По данным следствия, 8 июня 2026 года российские войска обстреливали населенные пункты Херсонщины ствольной и реактивной артиллерией, а также применяли дроны различных типов.
По состоянию на 17:30 установлено, что вследствие атак пострадали шесть человек, среди них один ребенок.
"Под процессуальным руководством органов прокуратуры Херсонской области начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений", — говорится в сообщении.
В частности, в Херсоне ранены три человека. В Дарьевке и Заречном еще по одному человеку получили травмы из-за взрывов снарядов, сбрасываемых с беспилотников.
Раненный ребенок и разрушения
По информации Херсонской ОВА, около 14:10 российские войска обстреляли Корабельный район Херсона из артиллерии.
Вследствие атаки 14-летний мальчик получил взрывную и закрытую черепно-мозговые травмы, а также контузию. Бригада скорой помощи доставила его в больницу. Состояние ребенка оценивают как средней тяжести.
Кроме того, повреждены частные и многоквартирные дома, здание банка, гаражи и автомобили.
- Ранее сообщалось, что рашисты нанесли удар по спальному району Запорожья: 2 погибших, 18 раненых, среди них четверо детей.
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