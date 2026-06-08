На Херсонщине и Запорожье разоблачили еще двух пособников РФ: участвовали в репрессиях во время оккупации. ФОТО

СБУ и Нацполиция задержали двух сторонников РФ, которые во время оккупации Херсонской и Запорожской областей участвовали в репрессиях против мирного населения и украинских патриотов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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"Одной из задержанных оказалась жительница временно оккупированного поселка Михайловка в Запорожской области, которая после захвата общины вступила в местное подразделение "МВД РФ".

Там ее назначили "старшим инспектором по делам несовершеннолетних". На этой "должности" фигурантка вела учет детей, которые публично поддерживали движение сопротивления, в частности в соцсетях и во время массовых мероприятий.

В дальнейшем сформированные ею списки становились основанием для отправки украинских детей в оккупационные спецучреждения", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали фигурантку на подконтрольной Украине территории, куда она прибыла по семейным делам к своим родственникам.

Надеясь избежать правосудия, женщина использовала паспорт, в котором в начале полномасштабной войны изменила свою фамилию.

"Еще один фигурант задержан в Херсоне. Им является местный безработный, который после оккупации областного центра охранял застенку, обустроенную рашистами на базе захваченного СИЗО", - сообщили в СБУ.

Находясь в должности "младшего инспектора 2-й категории дежурной части", фигурант контролировал периметр и тюремные блоки, где оккупанты удерживали украинских патриотов. По данным следствия, заключенных систематически избивали, пытали током, а также длительное время оставляли без еды и воды, пытаясь заставить к сотрудничеству.

После освобождения города подозреваемый "залел на дно" по месту жительства и почти не выходил из дома без крайней необходимости. Сотрудники СБУ задокументировали его деятельность во время оккупации и задержали.

Коллаборационистам грозит до 15 лет лишения свободы

В настоящее время обоим фигурантам сообщено о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Запорожской, Николаевской и Херсонской областях под процессуальным руководством прокуратуры.

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