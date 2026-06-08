На Херсонщині та Запоріжжі викрили ще двох пособників РФ: брали участь у репресіях під час окупації. ФОТО

СБУ та Нацполіція затримали двох поплічників РФ, які під час окупації Херсонщини та Запорізької області брали участь у репресіях проти мирного населення та українських патріотів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

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"Однією із затриманих виявилася мешканка тимчасово окупованого селища Михайлівка, що на Запоріжжі, яка після захоплення громади вступила до місцевого підрозділу "МВС РФ".

Там її призначили "старшим інспектором у справах неповнолітніх". На цій "посаді" фігурантка формувала облік дітей, які публічно підтримували рух опору, зокрема у соцмережах та під час масових заходів.

Надалі сформовані нею списки ставали підставою для відправлення українських дітей до окупаційних спецустанов", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали фігурантку на підконтрольній Україні території, куди вона прибула у сімейних справах до своїх родичів.

Сподіваючись уникнути правосуддя, жінка використовувала паспорт, в якому на початку повномасштабної війни змінила своє прізвище.

"Ще одного фігуранта затримано у Херсоні. Ним є місцевий безробітний, який після окупації обласного центру охороняв катівню, облаштовану рашистами на базі захопленого СІЗО", розповіли у СБУ.

Перебуваючи на посаді "молодшого інспектора 2-ї категорії чергової частини", фігурант контролював периметр і тюремні блоки, де окупанти утримували українських патріотів. За даними слідства, ув’язнених систематично били, катували струмом, а також тривалий час залишали без їжі та води, намагаючись примусити до співпраці.

Після звільнення міста підозрюваний "заліг на дно" за місцем проживання та майже не залишав домівку без нагальної потреби. Співробітники СБУ задокументували його діяльність під час окупації та затримали.

Колаборантам загрожує до 15 років ув’язнення

Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях за процесуального керівництва прокуратури.

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