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Новини Фото Корупція на закупівлі дронів
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Замість фронту – на продаж: прикордонники викрили військовослужбовця, який торгував дронами. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Спільна операція військовослужбовців Східного регіонального управління Держприкордонслужби України, СБУ та ДБР (розташованого у Краматорську) дозволила викрити масштабну схему розкрадання військового майна. За процесуального керівництва Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони правоохоронці затримали чинного військовослужбовця, який наживався на безпілотниках.

За даними слідства, фігурант, який служив в одній із військових частин, організував незаконну реалізацію безпілотних літальних апаратів та комплектуючих до них, інформує Цензор.НЕТ.

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Дрони не доходили до підрозділів: схема махінацій

Зловмисник налагодив цинічний механізм списання дефіцитної техніки:

  • Військове майно та дрони, які закуповувалися та призначалися безпосередньо для бойових підрозділів на передовій, оформлювалися за документами як такі, що нібито були втрачені під час ведення бойових дій.

  • Списані таким чином БпЛА фактично викрадалися з частини та йшли на продаж "на сторону".

У межах досудового розслідування правоохоронці задокументували факт продажу 16 безпілотників мультироторного типу (FPV), 16 акумуляторних батарей та 17 спеціальних антен до FPV-дронів. Свій товар зловмисник оцінив у 105 тисяч гривень.

Спецпризначенці затримали фігуранта безпосередньо під час передачі грошей за продану техніку.

Наразі слідчі органи оголосили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 410 Кримінального кодексу України (Викрадення, привласнення військовослужбовцем зброї, бойових припасів, техніки чи іншого військового майна, вчинене в умовах воєнного стану).

Санкція цієї статті передбачає дуже суворе покарання. У разі доведення вини у суді військовому-махінатору загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі.

У Держприкордонслужбі наголосили, що разом з іншими правоохоронними органами продовжують системну роботу з виявлення та нейтралізації будь-яких внутрішніх загроз, що підривають обороноздатність держави в умовах війни.

дпсу
дпсу

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Автор: 

ДПСУ Держприкордонслужба (6748) СБУ (13940) Донецька область (11295) ДБР (3950) дрони (8372)
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Топ коментарі
+7
Під час війни за це потрібно тільки розтрілювати.
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08.06.2026 11:55 Відповісти
+3
І це робив старший бойовий медик.
Не вірю, що таке падло вчасно і фахово рятувало наших поранених Захисників.
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08.06.2026 12:10 Відповісти
+3
Якщо він - "бойовий медик" - то який стосунок він мав до логістики з дронами? Та ще й мав право обліку та списання? Щоь тут "не те"...
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08.06.2026 12:15 Відповісти
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Отакий діловар
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08.06.2026 11:54 Відповісти
Під час війни за це потрібно тільки розтрілювати.
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08.06.2026 11:55 Відповісти
Ну не скотиняка?!
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08.06.2026 12:07 Відповісти
І це робив старший бойовий медик.
Не вірю, що таке падло вчасно і фахово рятувало наших поранених Захисників.
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08.06.2026 12:10 Відповісти
Якщо він - "бойовий медик" - то який стосунок він мав до логістики з дронами? Та ще й мав право обліку та списання? Щоь тут "не те"...
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08.06.2026 12:15 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/news/2026/06/08/8038266/
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08.06.2026 13:33 Відповісти
Я розумію... Але я знаю, як працює в/ч... Такими речами займаються зовсім інші люди. Наприклад, "заступник командира в/ч, по матеріально-технічному забезпеченню"... Чи командир бойового підрозділу. Але аж ніяк не "бойовий медик" (він може вести облік, та списувать медикаменти, медичне обладнання, чи санітарні матеріали...). У нього що - у підпорядкуванні знаходяться бойові підрозділи, що застосовують дрони?
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08.06.2026 13:40 Відповісти
Ви вмієте читати: "Викрав"?
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08.06.2026 13:41 Відповісти
Відповім кацапською - бо українською звучить не так чітко: " Не надо из меня дурака делать...".

"Зловмисник налагодив цинічний механізм списання дефіцитної техніки:

Військове майно та дрони, які закуповувалися та призначалися безпосередньо для бойових підрозділів на передовій, оформлювалися за документами як такі, що нібито були втрачені під час ведення бойових дій.

Списані таким чином БпЛА фактично викрадалися з частини та йшли на продаж "на сторону". Джерело: https://censor.net/ua/p4007242
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08.06.2026 13:46 Відповісти
ДБР повідомило: "За даними слідства, старший бойовий медик роти безпілотних авіаційних комплексів одного з батальйонів військової частини вирішив заробити на майні підрозділу. Він викрав 16 дронів відомого українського виробника та через знайомих почав шукати покупця, приховуючи свою причетність до продажу."
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08.06.2026 13:38 Відповісти
НУ так це зовсім інший склад злочину! Не "зловживання посадовими повноваженнями", а банальна КРАДІЖКА...
Чого я і здивувався первинній інформації...
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08.06.2026 13:42 Відповісти
Якби таких розстрілювали на місці то таких випадків не було б зовсім.
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08.06.2026 12:10 Відповісти
Г*ндон вгодований...
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08.06.2026 12:26 Відповісти
Дураки не можуть нічим тогувати і нічого організувати. Радує що не дурак. А вже всіх перевірили на "мертвих душ"? на виплату бойових? на влаштовану рідню в ЗСУ сімями? прийшов же час заробітку
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08.06.2026 12:35 Відповісти
А хто покупці цих дронів? Цікаво, хто може купляти такий товар у військових?
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08.06.2026 12:58 Відповісти
 
 