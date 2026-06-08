Замість фронту – на продаж: прикордонники викрили військовослужбовця, який торгував дронами. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Спільна операція військовослужбовців Східного регіонального управління Держприкордонслужби України, СБУ та ДБР (розташованого у Краматорську) дозволила викрити масштабну схему розкрадання військового майна. За процесуального керівництва Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони правоохоронці затримали чинного військовослужбовця, який наживався на безпілотниках.

За даними слідства, фігурант, який служив в одній із військових частин, організував незаконну реалізацію безпілотних літальних апаратів та комплектуючих до них, інформує Цензор.НЕТ.

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Дрони не доходили до підрозділів: схема махінацій

Зловмисник налагодив цинічний механізм списання дефіцитної техніки:

Військове майно та дрони, які закуповувалися та призначалися безпосередньо для бойових підрозділів на передовій, оформлювалися за документами як такі, що нібито були втрачені під час ведення бойових дій.

Списані таким чином БпЛА фактично викрадалися з частини та йшли на продаж "на сторону".

У межах досудового розслідування правоохоронці задокументували факт продажу 16 безпілотників мультироторного типу (FPV), 16 акумуляторних батарей та 17 спеціальних антен до FPV-дронів. Свій товар зловмисник оцінив у 105 тисяч гривень.

Спецпризначенці затримали фігуранта безпосередньо під час передачі грошей за продану техніку.

Наразі слідчі органи оголосили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 410 Кримінального кодексу України (Викрадення, привласнення військовослужбовцем зброї, бойових припасів, техніки чи іншого військового майна, вчинене в умовах воєнного стану).

Санкція цієї статті передбачає дуже суворе покарання. У разі доведення вини у суді військовому-махінатору загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі.

У Держприкордонслужбі наголосили, що разом з іншими правоохоронними органами продовжують системну роботу з виявлення та нейтралізації будь-яких внутрішніх загроз, що підривають обороноздатність держави в умовах війни.





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