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Новости Фото Коррупция на закупках дронов
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Вместо фронта – на продажу: пограничники разоблачили военнослужащего, торговавшего дронами. ВИДЕО+ФОТО

Совместная операция военнослужащих Восточного регионального управления Госпограничной службы Украины, СБУ и ГБР (расположенного в Краматорске) позволила раскрыть масштабную схему хищения военного имущества. Под процессуальным руководством Донецкой специализированной прокуратуры в сфере обороны правоохранители задержали действующего военнослужащего, который наживался на беспилотниках.

По данным следствия, фигурант, служивший в одной из воинских частей, организовал незаконную реализацию беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, сообщает Цензор.НЕТ.

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Дроны не доходили до подразделений: схема махинаций

Злоумышленник наладил циничный механизм списания дефицитной техники:

  • Военное имущество и дроны, которые закупались и предназначались непосредственно для боевых подразделений на передовой, оформлялись по документам как якобы утраченные во время ведения боевых действий.

  • Списанные таким образом БПЛА фактически похищались из части и уходили на продажу "на сторону".

В рамках досудебного расследования правоохранители задокументировали факт продажи 16 беспилотников мультироторного типа (FPV), 16 аккумуляторных батарей и 17 специальных антенн к FPV-дронам. Свой товар злоумышленник оценил в 105 тысяч гривен.

Спецназовцы задержали фигуранта непосредственно во время передачи денег за проданную технику.

В настоящее время следственные органы объявили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 410 Уголовного кодекса Украины (Похищение, присвоение военнослужащим оружия, боеприпасов, техники или другого военного имущества, совершенное в условиях военного положения).

Санкция этой статьи предусматривает очень суровое наказание. В случае доказательства вины в суде военному-махинатору грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

В Госпогранслужбе подчеркнули, что совместно с другими правоохранительными органами продолжают системную работу по выявлению и нейтрализации любых внутренних угроз, подрывающих обороноспособность государства в условиях войны.

ГПС
ГПС

Читайте: Возможны провокации с территории Беларуси в направлении Киева и запада Украины, - Демченко

Автор: 

Госпогранслужба (7159) СБУ (20746) Донецкая область (12419) ГБР (3445) дроны (7309)
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Топ комментарии
+8
Під час війни за це потрібно тільки розтрілювати.
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08.06.2026 11:55 Ответить
+3
І це робив старший бойовий медик.
Не вірю, що таке падло вчасно і фахово рятувало наших поранених Захисників.
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08.06.2026 12:10 Ответить
+3
Якщо він - "бойовий медик" - то який стосунок він мав до логістики з дронами? Та ще й мав право обліку та списання? Щоь тут "не те"...
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08.06.2026 12:15 Ответить
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Отакий діловар
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08.06.2026 11:54 Ответить
Під час війни за це потрібно тільки розтрілювати.
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08.06.2026 11:55 Ответить
Ну не скотиняка?!
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08.06.2026 12:07 Ответить
І це робив старший бойовий медик.
Не вірю, що таке падло вчасно і фахово рятувало наших поранених Захисників.
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08.06.2026 12:10 Ответить
Якщо він - "бойовий медик" - то який стосунок він мав до логістики з дронами? Та ще й мав право обліку та списання? Щоь тут "не те"...
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08.06.2026 12:15 Ответить
https://www.pravda.com.ua/news/2026/06/08/8038266/
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08.06.2026 13:33 Ответить
Я розумію... Але я знаю, як працює в/ч... Такими речами займаються зовсім інші люди. Наприклад, "заступник командира в/ч, по матеріально-технічному забезпеченню"... Чи командир бойового підрозділу. Але аж ніяк не "бойовий медик" (він може вести облік, та списувать медикаменти, медичне обладнання, чи санітарні матеріали...). У нього що - у підпорядкуванні знаходяться бойові підрозділи, що застосовують дрони?
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08.06.2026 13:40 Ответить
Ви вмієте читати: "Викрав"?
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08.06.2026 13:41 Ответить
Відповім кацапською - бо українською звучить не так чітко: " Не надо из меня дурака делать...".

"Зловмисник налагодив цинічний механізм списання дефіцитної техніки:

Військове майно та дрони, які закуповувалися та призначалися безпосередньо для бойових підрозділів на передовій, оформлювалися за документами як такі, що нібито були втрачені під час ведення бойових дій.

Списані таким чином БпЛА фактично викрадалися з частини та йшли на продаж "на сторону". Джерело: https://censor.net/ua/p4007242
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08.06.2026 13:46 Ответить
ДБР повідомило: "За даними слідства, старший бойовий медик роти безпілотних авіаційних комплексів одного з батальйонів військової частини вирішив заробити на майні підрозділу. Він викрав 16 дронів відомого українського виробника та через знайомих почав шукати покупця, приховуючи свою причетність до продажу."
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08.06.2026 13:38 Ответить
НУ так це зовсім інший склад злочину! Не "зловживання посадовими повноваженнями", а банальна КРАДІЖКА...
Чого я і здивувався первинній інформації...
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08.06.2026 13:42 Ответить
Якби таких розстрілювали на місці то таких випадків не було б зовсім.
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08.06.2026 12:10 Ответить
Г*ндон вгодований...
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08.06.2026 12:26 Ответить
Дураки не можуть нічим тогувати і нічого організувати. Радує що не дурак. А вже всіх перевірили на "мертвих душ"? на виплату бойових? на влаштовану рідню в ЗСУ сімями? прийшов же час заробітку
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08.06.2026 12:35 Ответить
А хто покупці цих дронів? Цікаво, хто може купляти такий товар у військових?
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08.06.2026 12:58 Ответить
Аж 105 ТИСЯЧ...ГРИВЕНЬ...ПОТУЖНО! Показник! Медалі усім учасникам та "викривачам"! А де той "золотояйцевих" Міністр??? Отож. За мільярди не сидять....в тільки за кілька сот гривень! Шах і мат!!
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08.06.2026 13:58 Ответить
 
 