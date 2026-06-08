Вместо фронта – на продажу: пограничники разоблачили военнослужащего, торговавшего дронами. ВИДЕО+ФОТО

Совместная операция военнослужащих Восточного регионального управления Госпограничной службы Украины, СБУ и ГБР (расположенного в Краматорске) позволила раскрыть масштабную схему хищения военного имущества. Под процессуальным руководством Донецкой специализированной прокуратуры в сфере обороны правоохранители задержали действующего военнослужащего, который наживался на беспилотниках.

По данным следствия, фигурант, служивший в одной из воинских частей, организовал незаконную реализацию беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, сообщает Цензор.НЕТ.

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Дроны не доходили до подразделений: схема махинаций

Злоумышленник наладил циничный механизм списания дефицитной техники:

Военное имущество и дроны, которые закупались и предназначались непосредственно для боевых подразделений на передовой, оформлялись по документам как якобы утраченные во время ведения боевых действий.

Списанные таким образом БПЛА фактически похищались из части и уходили на продажу "на сторону".

В рамках досудебного расследования правоохранители задокументировали факт продажи 16 беспилотников мультироторного типа (FPV), 16 аккумуляторных батарей и 17 специальных антенн к FPV-дронам. Свой товар злоумышленник оценил в 105 тысяч гривен.

Спецназовцы задержали фигуранта непосредственно во время передачи денег за проданную технику.

В настоящее время следственные органы объявили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 410 Уголовного кодекса Украины (Похищение, присвоение военнослужащим оружия, боеприпасов, техники или другого военного имущества, совершенное в условиях военного положения).

Санкция этой статьи предусматривает очень суровое наказание. В случае доказательства вины в суде военному-махинатору грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

В Госпогранслужбе подчеркнули, что совместно с другими правоохранительными органами продолжают системную работу по выявлению и нейтрализации любых внутренних угроз, подрывающих обороноспособность государства в условиях войны.





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