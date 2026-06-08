Вместо фронта – на продажу: пограничники разоблачили военнослужащего, торговавшего дронами. ВИДЕО+ФОТО
Совместная операция военнослужащих Восточного регионального управления Госпограничной службы Украины, СБУ и ГБР (расположенного в Краматорске) позволила раскрыть масштабную схему хищения военного имущества. Под процессуальным руководством Донецкой специализированной прокуратуры в сфере обороны правоохранители задержали действующего военнослужащего, который наживался на беспилотниках.
По данным следствия, фигурант, служивший в одной из воинских частей, организовал незаконную реализацию беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, сообщает Цензор.НЕТ.
Дроны не доходили до подразделений: схема махинаций
Злоумышленник наладил циничный механизм списания дефицитной техники:
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Военное имущество и дроны, которые закупались и предназначались непосредственно для боевых подразделений на передовой, оформлялись по документам как якобы утраченные во время ведения боевых действий.
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Списанные таким образом БПЛА фактически похищались из части и уходили на продажу "на сторону".
В рамках досудебного расследования правоохранители задокументировали факт продажи 16 беспилотников мультироторного типа (FPV), 16 аккумуляторных батарей и 17 специальных антенн к FPV-дронам. Свой товар злоумышленник оценил в 105 тысяч гривен.
Спецназовцы задержали фигуранта непосредственно во время передачи денег за проданную технику.
В настоящее время следственные органы объявили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 410 Уголовного кодекса Украины (Похищение, присвоение военнослужащим оружия, боеприпасов, техники или другого военного имущества, совершенное в условиях военного положения).
Санкция этой статьи предусматривает очень суровое наказание. В случае доказательства вины в суде военному-махинатору грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.
В Госпогранслужбе подчеркнули, что совместно с другими правоохранительными органами продолжают системную работу по выявлению и нейтрализации любых внутренних угроз, подрывающих обороноспособность государства в условиях войны.
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Не вірю, що таке падло вчасно і фахово рятувало наших поранених Захисників.
"Зловмисник налагодив цинічний механізм списання дефіцитної техніки:
Військове майно та дрони, які закуповувалися та призначалися безпосередньо для бойових підрозділів на передовій, оформлювалися за документами як такі, що нібито були втрачені під час ведення бойових дій.
Списані таким чином БпЛА фактично викрадалися з частини та йшли на продаж "на сторону". Джерело: https://censor.net/ua/p4007242
Чого я і здивувався первинній інформації...