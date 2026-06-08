На Херсонщині через обстріли поранено 6 людей, серед них дитина

У Херсонській області протягом дня внаслідок російських обстрілів постраждали шестеро цивільних, серед них є дитина.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Херсонської обласної прокуратури.

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Обстріли протягом дня

За даними слідства, 8 червня 2026 року російські війська обстрілювали населені пункти Херсонщини ствольною та реактивною артилерією, а також застосовували дрони різних типів.

Станом на 17:30 встановлено, що внаслідок атак постраждали шестеро людей, серед них одна дитина.

"За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів", — йдеться у повідомленні.

Зокрема, у Херсоні поранено трьох людей. У Дар’ївці та Зарічному ще по одній людині отримали травми через вибухи снарядів, які скидали з безпілотників.

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Поранена дитина та руйнування

За інформацією Херсонської ОВА, близько 14:10 російські війська обстріляли Корабельний район Херсона з артилерії.

Унаслідок атаки 14-річний хлопець отримав вибухову та закриту черепно-мозкову травми, а також контузію. Бригада швидкої допомоги доставила його до лікарні. Стан дитини оцінюють як середньої тяжкості.

Крім того, пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, будівлю банку, гаражі та автомобілі.

Раніше повідомлялося, що рашисти вдарили по спальному району Запоріжжя: 2 загиблих, 18 поранених, серед них четверо дітей.

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