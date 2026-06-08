На Херсонщині через обстріли поранено 6 людей, серед них дитина
У Херсонській області протягом дня внаслідок російських обстрілів постраждали шестеро цивільних, серед них є дитина.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Херсонської обласної прокуратури.
Обстріли протягом дня
За даними слідства, 8 червня 2026 року російські війська обстрілювали населені пункти Херсонщини ствольною та реактивною артилерією, а також застосовували дрони різних типів.
Станом на 17:30 встановлено, що внаслідок атак постраждали шестеро людей, серед них одна дитина.
"За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів", — йдеться у повідомленні.
Зокрема, у Херсоні поранено трьох людей. У Дар’ївці та Зарічному ще по одній людині отримали травми через вибухи снарядів, які скидали з безпілотників.
Поранена дитина та руйнування
За інформацією Херсонської ОВА, близько 14:10 російські війська обстріляли Корабельний район Херсона з артилерії.
Унаслідок атаки 14-річний хлопець отримав вибухову та закриту черепно-мозкову травми, а також контузію. Бригада швидкої допомоги доставила його до лікарні. Стан дитини оцінюють як середньої тяжкості.
Крім того, пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, будівлю банку, гаражі та автомобілі.
- Раніше повідомлялося, що рашисти вдарили по спальному району Запоріжжя: 2 загиблих, 18 поранених, серед них четверо дітей.
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