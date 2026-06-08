Рашисти вдарили по спальному району Запоріжжя: 2 загиблих, 15 поранених
Російські окупанти атакували безпілотником спальний район Запоріжжя.
Про це повідомив глава ОВА Федоров, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
За даними Федорова, відомо про 15 постраждалих внаслідок російської атаки.
Згодом в ОВА заявили, що загинули 2 людини.
Що передувало?
Відомо, що 8 червня російські загарбники також вдарили по Запоріжжю дронами, внаслідок чого пошкоджено маршрутку, є постраждалі.
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Kravchenko Igor
показати весь коментар08.06.2026 17:16 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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