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Рашисти вдарили по спальному району Запоріжжя: 2 загиблих, 15 поранених

РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: загинули 2 людини

Російські окупанти атакували безпілотником спальний район Запоріжжя.

Про це повідомив глава ОВА Федоров, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За даними Федорова, відомо про 15 постраждалих внаслідок російської атаки.

Згодом в ОВА заявили, що загинули 2 людини.

Читайте: Атаки РФ на Запоріжжя та район: 38 постраждалих досі у лікарні. 6 людей у важкому стані

Що передувало?

Відомо, що 8 червня російські загарбники також вдарили по Запоріжжю дронами, внаслідок чого пошкоджено маршрутку, є постраждалі.

Також читайте: Російський дрон влучив в електровоз "Укрзалізниці" у Запоріжжі. ФОТО

Автор: 

Запоріжжя (2580) обстріл (34391) Запорізька область (4953) Запорізький район (602)
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Впав і здетонував підбитий .
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08.06.2026 17:16 Відповісти
 
 