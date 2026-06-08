Рашисты нанесли удар по спальному району Запорожья: 2 погибших, 15 раненых
Российские оккупанты атаковали беспилотником спальный район Запорожья.
Об этом сообщил глава ОВА Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
По данным Федорова, известно о 15 пострадавших в результате российской атаки.
Впоследствии в ОВА заявили, что погибли 2 человека.
Что предшествовало?
Известно, что 8 июня российские захватчики также нанесли удар по Запорожью с помощью дронов, в результате чего повреждена маршрутка, есть пострадавшие.
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Kravchenko Igor
показать весь комментарий08.06.2026 17:16 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Дмитрий Авдеев
показать весь комментарий08.06.2026 18:22 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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