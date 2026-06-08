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Новости
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Рашисты нанесли удар по спальному району Запорожья: 2 погибших, 15 раненых

РФ нанесла удар по спальному району Запорожья: погибли 2 человека

Российские оккупанты атаковали беспилотником спальный район Запорожья.

Об этом сообщил глава ОВА Федоров, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

По данным Федорова, известно о 15 пострадавших в результате российской атаки.

Впоследствии в ОВА заявили, что погибли 2 человека.

Читайте: Атаки РФ на Запорожье и район: 38 пострадавших до сих пор в больнице. 6 человек в тяжелом состоянии

Что предшествовало?

Известно, что 8 июня российские захватчики также нанесли удар по Запорожью с помощью дронов, в результате чего повреждена маршрутка, есть пострадавшие.

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Автор: 

Запорожье (2934) обстрел (33040) Запорожская область (4430) Запорожский район (597)
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Впав і здетонував підбитий .
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08.06.2026 17:16 Ответить
Хз что делать. Как-то надо эти МВГ выносить за город, на юг. Сбивать над городом - это не совсем гуд. Совсем не гуд.
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08.06.2026 18:22 Ответить
 
 