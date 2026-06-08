Рашисты нанесли удар по спальному району Запорожья: 2 погибших, 15 раненых

Российские оккупанты атаковали беспилотником спальный район Запорожья.

Об этом сообщил глава ОВА Федоров, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

По данным Федорова, известно о 15 пострадавших в результате российской атаки.

Впоследствии в ОВА заявили, что погибли 2 человека.

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Что предшествовало?

Известно, что 8 июня российские захватчики также нанесли удар по Запорожью с помощью дронов, в результате чего повреждена маршрутка, есть пострадавшие.

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