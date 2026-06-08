Атаки РФ на Запорожье и район: 38 пострадавших до сих пор в больнице. 6 человек в тяжелом состоянии

38 человек, пострадавших в результате вражеских атак на Запорожье и Запорожский район, продолжают лечение в больницах.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

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Состояние раненых

По его словам, шестеро пациентов в тяжелом состоянии. Еще 32 - в состоянии средней тяжести. Среди них двое детей - 10-летний мальчик и 17-летний юноша.

В больницах остаются люди, раненые во время атак на Запорожье 5 мая, 15 мая, 6 и 7 июня, а также в результате удара по Балабино.

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Удар по Балабино

"Самые тяжелые последствия последней атаки - в Балабино. Погибли два человека в возрасте 52 и 58 лет. Шесть человек получили ранения. Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

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