Рашисты нанесли удар по Запорожью и Балабино: трое погибших, есть раненые (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Утром 7 июня 2026 года войска РФ атаковали поселок Балабино в Запорожской области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Есть жертвы

Предварительно, погибли два человека.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сутки на Запорожье: погиб человек, 25 раненых в результате российских обстрелов. Частично обесточен областной центр. ФОТО

Удары по Запорожью

Также сообщается, что россияне продолжают терроризировать дронами Запорожье.

Вражеский беспилотник повредил объект инфраструктуры. По предварительным данным, есть пострадавшие.

Более подробной информации о вражеских атаках на данный момент нет.

Также читайте: Враг атаковал объект промышленной инфраструктуры в Запорожье: есть пострадавшие

Обновленная информация

По обновленным данным, уже трое погибших и пострадала женщина из-за вражеской атаки по поселку Балабино.

Повреждены частные дома.





Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг снова нанес удар по Запорожью: ранены 10-летний мальчик, его отец и еще один мужчина. ФОТОрепортаж (обновление)