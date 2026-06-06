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Враг снова нанес удар по Запорожью: ранены 10-летний мальчик и его отец. ФОТОРЕПОРТАЖ

Днём 6 июня 2026 года враг атаковал Запорожье.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

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Куда попал враг?

Как отмечается, удар пришелся по крыше супермаркета. В результате атаки возник пожар в квартире дома, расположенного напротив.

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Ранено ребенок

По данным ОВА, пострадал 10-летний ребенок - ранена рука. Мальчика госпитализировали.

Также ранения получил отец ребенка. Обоим оказывается необходимая медицинская помощь.

Обстрел Запорожья
Обстрел Запорожья
Обстрел Запорожья
Обстрел Запорожья
Обстрел Запорожья
Обстрел Запорожья

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что враг атаковал объект промышленной инфраструктуры в Запорожье: есть пострадавшие.

Автор: 

Запорожье (2929) Запорожская область (4424) Запорожский район (592)
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