РФ атаковала Запорожье дронами: погибли двое работников предприятия

Утром 6 июня российские войска атаковали Запорожье ударными беспилотниками. Под удар попали объекты критической и промышленной инфраструктуры города.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

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По его словам, в результате вражеской атаки были зафиксированы повреждения инфраструктурных объектов, двое работников одного из предприятий погибли.

"Обнаружены тела двух мужчин, которые не выходили на связь после вражеской атаки по Запорожью", - сообщил Федоров.

На местах попаданий работают экстренные службы. Информация о последствиях атаки и возможных разрушениях уточняется.

Обстрелы за сутки

За сутки оккупанты нанесли 946 ударов по 55 населенным пунктам Запорожской области. Пятеро человек получили ранения в результате вражеских атак по Запорожью и Запорожскому району.

Войска РФ нанесли 30 авиаударов по Камышевахе, Новониколаевке, Любицкому, Самойловке, Зирнице, Зеленому, Лесному, Даниловке, Юрковке, Запасному, Орехову, Червоной Кринице, Омельнику, Бабашах, Новоселовке, Свободе, Копанях, Никольском, Червоном Яре, Долинке, Егоровке, Преображенке, Верхней Терсе.

авиаударов по Камышевахе, Новониколаевке, Любицкому, Самойловке, Зирнице, Зеленому, Лесному, Даниловке, Юрковке, Запасному, Орехову, Червоной Кринице, Омельнику, Бабашах, Новоселовке, Свободе, Копанях, Никольском, Червоном Яре, Долинке, Егоровке, Преображенке, Верхней Терсе. 657 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Кушугум, Малокатериновку, Новояковлевку, Новотроицкое, Речное, Ясную Поляну, Новорозовку, Таврическое, Степногорск, Приморское, Степовое, Павловку, Лукьяновское, Малые Щербаки, Гуляйполе, Орехов, Зализнычное, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное, Гуляйпольское, Верхнюю Терсу, Староукраинку, Святопетровку, Цветковое, Воздвижковку, Доброполье, Рыбное, Новое Запорожье, Новое Поле, Преображенку.

БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Кушугум, Малокатериновку, Новояковлевку, Новотроицкое, Речное, Ясную Поляну, Новорозовку, Таврическое, Степногорск, Приморское, Степовое, Павловку, Лукьяновское, Малые Щербаки, Гуляйполе, Орехов, Зализнычное, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное, Гуляйпольское, Верхнюю Терсу, Староукраинку, Святопетровку, Цветковое, Воздвижковку, Доброполье, Рыбное, Новое Запорожье, Новое Поле, Преображенку. Зафиксировано 5 обстрелов из РСЗО по Гуляйпольскому.

обстрелов из РСЗО по Гуляйпольскому. 254 артиллерийских удара пришлись на Речное, Новояковлевку, Степногорск, Приморское, Степовое, Павловку, Лукьяновское, Малые Щербаки, Гуляйполе, Орехов, Зализнычное, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное, Гуляйпольское, Верхнюю Терсу, Староукраинку, Святопетровку, Цветковое, Воздвижку, Доброполье, Новое Запорожье, Рыбное.

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