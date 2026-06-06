РФ атакувала Запоріжжя дронами: загинули двоє працівників підприємства (оновлено). ФОТОрепортаж

Уранці 6 червня російські війська атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. Під удар потрапили об’єкти критичної та промислової інфраструктури міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

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За його словами, внаслідок ворожої атаки були зафіксовані пошкодження інфраструктурних об’єктів, двоє працівників одного з підприємств загинули.

"Виявлені тіла двох чоловіків, що не виходили на зв'язок після ворожої атаки по Запоріжжю", - повідомив Федоров.

На місцях влучань працюють екстрені служби. Інформація щодо наслідків атаки та можливих руйнувань уточнюється.

Ще один ворожий безпілотник спричинив пожежу на автостоянці неподалік багатоквартирного будинку в одному з районів міста.

"Збільшується кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Вже п'ять людей звернулися за медичною допомогою", - зазначив Федоров.

Наслідки атаки













Обстріли за добу

Упродовж доби окупанти завдали 946 ударів по 55 населених пунктах Запорізької області. П'ятеро людей дістали поранення внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району.

Війська РФ здійснили 30 авіаударів по Комишувасі, Новомиколаївці, Любицькому, Самійлівці, Зірниці, Зеленому, Лісному, Данилівці, Юрківці, Запасному, Оріхову, Червоній Криниці, Омельнику, Бабашах, Новоселівці, Свободі, Копанях, Микільському, Червоному Яру, Долинці, Єгорівці, Преображенці, Верхній Терсі.

авіаударів по Комишувасі, Новомиколаївці, Любицькому, Самійлівці, Зірниці, Зеленому, Лісному, Данилівці, Юрківці, Запасному, Оріхову, Червоній Криниці, Омельнику, Бабашах, Новоселівці, Свободі, Копанях, Микільському, Червоному Яру, Долинці, Єгорівці, Преображенці, Верхній Терсі. 657 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Малокатеринівку, Новояковлівку, Новотроїцьке, Річне, Ясну Поляну, Новорозівку, Таврійське, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Малі Щербаки, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Гуляйпільське, Верхню Терсу, Староукраїнку, Святопетрівку, Цвіткове, Воздвижівку, Добропілля, Рибне, Нове Запоріжжя, Нове Поле, Преображенку.

БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Малокатеринівку, Новояковлівку, Новотроїцьке, Річне, Ясну Поляну, Новорозівку, Таврійське, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Малі Щербаки, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Гуляйпільське, Верхню Терсу, Староукраїнку, Святопетрівку, Цвіткове, Воздвижівку, Добропілля, Рибне, Нове Запоріжжя, Нове Поле, Преображенку. Зафіксовано 5 обстрілів з РСЗВ по Гуляйпільському.

обстрілів з РСЗВ по Гуляйпільському. 254 артудари прийшлися по Річному, Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Малих Щербаках, Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Гуляйпільському, Верхній Терсі, Староукраїнці, Святопетрівці, Цвітковому, Воздвижівці, Добропіллю, Новому Запоріжжю, Рибному.

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