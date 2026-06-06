Російський "шахед" заніс до центру Запоріжжя FPV-дрони і розкидав їх по цивільних об’єктах, - ОВА
Російський "шахед" заніс до центру Запоріжжя FPV-дрони та хаотично їх розкидав по цивільних цілях.
Про це розповів очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, повідомляє Цензор.НЕТ.
Шахед розкидав FPV-дрони
"Днями всі ми відчули зміну безпекової ситуації на території Запоріжжя. Наші військові нищать логістику ворога на тимчасово окупованій території, на лінії фронту і не дають ворогу просуватись на Запорізькій лінії фронту. Саме тому ворог намагається використовувати тактику залякування цивільних мешканців і терору обласного центру", - зазначив Федоров.
За його словами, за останні місяці ворог удосконалив деякі види засобів ураження.
"Вчора (4 червня, - ред.) він використав "Шахед", який заніс в центр міста FPV-дрони і просто хаотично розкидав по цивільних цілях", - сказав очільник області.
Протидія ворожим дронам
Посадовець додав, що влада регулярно проводить наради з військовими та силовими структурами. Всі заявки військових щодо протидії FPV-дронам у місті виконуються на 100%.
"Сьогодні була проведена нарада з усіма представниками, як військового командування, силових структур так і представників критичної інфраструктури. На сьогодні буде проводитись навчання особового складу для протидії можливим fpv-дронам, які будуть зʼявлятись на території міста. Також окремі обʼєкти критичної інфраструктури будуть захищені антидроновими сітками. Наша задача - не дати ворогу обстрілювати обласний центр", - заявив Федоров.
За словами очільника області, ворог лише за вчора випустив по Запоріжжю 54 FPV-дронии, з яких долетіло до цілей 8.
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Просто треба цьому місцевому владоімітатору щось ******* - ось воно і *******.
чи ви ******** зельоні тільки двушки на маскву розкидувати можете ? (риторичне)