Одна людина загинула, троє поранені: РФ завдала майже тисячу ударів по Запорізькій області за добу. ФОТО
Одна людина загинула, троє поранені внаслідок ворожих ударів по Запорізькому району.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Атаки за добу
За даними ОВА, упродовж доби окупанти завдали 948 ударів по 41 населеному пункту Запорізької області.
- Війська РФ здійснили 20 авіаударів по Новомиколаївці, Чарівному, Червоній Криниці, Омельнику, Горлицькому, Малій Токмачці, Копанях, Любицькому, Новоселівці, Гуляйпільському, Косівцевому, Рівному, Лісному.
- 12 ракет ворог спрямував по Запоріжжю.
- 688 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Малокатеринівку, Кушугум, Балабине, Комишуваху, Нижню Хортицю, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Малі Щербаки, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новопавлівку, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я, Чарівне, Гуляйпільське, Варварівку, Гірке, Добропілля, Прилуки, Староукраїнку, Святопетрівку, Цвіткове, Новоселівку, Преображенку, Рибне.
- 228 артударів прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Малих Щербаках, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю, Добропіллю, Прилуках, Гіркому, Гуляйпільському, Староукраїнці.
Наслідки
Як зазначається, надійшло 119 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла та автівок.
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Oleksandr Valovyi
показати весь коментар03.06.2026 08:17 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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