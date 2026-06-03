Один человек погиб, трое ранены: РФ нанесла почти тысячу ударов по Запорожской области за сутки. ФОТО

Один человек погиб, ещё трое получили ранения в результате вражеских ударов по Запорожскому району.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

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Атаки за сутки

По данным ОГА, за сутки оккупанты нанесли 948 ударов по 41 населенному пункту Запорожской области.

Войска РФ нанесли 20 авиаударов по Новониколаевке, Чаривному, Червоной Кринице, Омельнику, Горлицкому, Малой Токмачке, Копаням, Любицкому, Новоселовке, Гуляйпольскому, Косовцевому, Ровно, Лесному.

авиаударов по Новониколаевке, Чаривному, Червоной Кринице, Омельнику, Горлицкому, Малой Токмачке, Копаням, Любицкому, Новоселовке, Гуляйпольскому, Косовцевому, Ровно, Лесному. 12 ракет враг направил на Запорожье.

ракет враг направил на Запорожье. 688 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Малокатериновку, Кушугум, Балабино, Комишуваху, Нижнюю Хортицу, Степногорск, Приморское, Степовое, Павловку, Лукьяновское, Малые Щербаки, Гуляйполе, Железнодорожное, Щербаки, Новопавловку, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье, Чаривное, Гуляйпольское, Варваровку, Горкое, Доброполье, Прилуки, Староукраинку, Святопетровку, Цветковое, Новоселовку, Преображенку, Рыбное.

БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Малокатериновку, Кушугум, Балабино, Комишуваху, Нижнюю Хортицу, Степногорск, Приморское, Степовое, Павловку, Лукьяновское, Малые Щербаки, Гуляйполе, Железнодорожное, Щербаки, Новопавловку, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье, Чаривное, Гуляйпольское, Варваровку, Горкое, Доброполье, Прилуки, Староукраинку, Святопетровку, Цветковое, Новоселовку, Преображенку, Рыбное. 228 артиллерийских ударов пришлось на Степногорск, Приморское, Степовое, Павловку, Лукьяновское, Малые Щербаки, Гуляйполе, Железнодорожное, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривному, Белогорью, Доброполью, Прилукам, Горкому, Гуляйпольскому, Староукраинке.

Последствия

Как отмечается, поступило 119 сообщений о повреждении объектов инфраструктуры, жилья и автомобилей.