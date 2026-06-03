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News Photo Shelling of the Zaporizhzhia region
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One person killed and three injured: Russia carried out nearly thousand strikes on the Zaporizhzhia region over past 24 hours. PHOTO

One person has been killed and three others injured as a result of enemy strikes on the Zaporizhzhia district.

This was reported on Telegram by Ivan Fedorov, head of the Zaporizhzhia Regional Military Administration, according to Censor.NET.

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Attacks over the past 24 hours

According to the Regional Military Administration, over the past 24 hours, the occupiers carried out 948 strikes on 41 settlements in the Zaporizhzhia region.

  •  Russian forces carried out 20 air strikes on Novomykolaivka, Charivne, Chervona Krynytsia, Omelnyk, Horlytske, Mala Tokmachka, Kopani, Liubytske, Novoselivka, Huliaipilske, Kosivtsi, Rivne and Lisne.
  • The enemy fired 12 missiles at Zaporizhzhia.
  • 688 UAVs of various types (mainly FPV) attacked Zaporizhzhia, Malokaterynivka, Kushuhum, Balabyne, Komyshuvakha, Nyzhnia Khortytsia, Stepnohirsk, Prymorske, Stepove, Pavlivka, Lukianivske, Mali Shcherbaky, Huliaipole, Zaliznychne, Shcherbaky, Novopavlivka, Novoandriivka, Novodanylivka, Mala Tokmachka, Bilohiria, Charivne, Huliaipilske, Varvarivka, Hirke, Dobropillia, Pryluky, Staroukrainka, Sviatopetrivka, Tsvitkove, Novoselivka, Preobrazhenka, Rybne.
  • 228 artillery strikes hit Stepnohirsk, Prymorsk, Stepove, Pavlivka, Lukianivske, Mali Shcherbaky, Huliaipole, Zaliznychne, Shcherbaky, Novoandriivka, Novodanylivka, Mala Tokmachka, Charivne, Bilohiria, Dobropillia, Pryluky, Hirke, Huliaipilske, and Staroukrainka.

Consequences

As noted, 119 reports were received regarding damage to infrastructure, homes and vehicles.

Zaporizhzhia region following the shelling

Author: 

Zaporizhzhya (731) shoot out (17471) Zaporizhzhia region (2118) Zaporizkyy district (373)
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