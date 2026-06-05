Доба на Запоріжжі: РФ завдала понад 1000 ударів за добу. ФОТОрепортаж

Минулої доби, 4 червня, російські загарбники завдали 1034 удари по 49 населених пунктах Запорізької області. Зранку 5 червня ворог вдарив по приватному домоволодінню у Запоріжжі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

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Російські загарбники не припиняють завдавати ударів по Запоріжжю та Запорізькому району. Внаслідок ворожих атак 4 травня одна людина загинула, ще 19 дістали поранення.

Зранку окупанти атакували приватне домоволодіння у Запоріжжі. Житловий будинок охопило полум’я. Також горить легковий автомобіль.

Обстріли області за добу

Упродовж доби окупанти завдали понад тисячу ударів по 49 населених пунктах Запорізької області.

Війська РФ здійснили 30 авіаударів по Комишувасі, Барвінівці, Таврійському, Ясній Поляні, Лісному, Любицькому, Оріхову, Омельнику, Бабашам, Широкому, Панютиному, Новоселівці, Васинівці, Свободі, Копанях, Воздвижівці, Микільському, Сонячному, Червоному Яру, Верхній Терсі.

авіаударів по Комишувасі, Барвінівці, Таврійському, Ясній Поляні, Лісному, Любицькому, Оріхову, Омельнику, Бабашам, Широкому, Панютиному, Новоселівці, Васинівці, Свободі, Копанях, Воздвижівці, Микільському, Сонячному, Червоному Яру, Верхній Терсі. 747 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Балабине, Малокатеринівку, Новоолександрівку, Новояковлівку, Річне, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Малі Щербаки, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Гуляйпільське, Варварівку, Добропілля, Староукраїнку, Святопетрівку, Рибне, Воздвижівку, Нове Запоріжжя, Косівцеве, Верхню Терсу.

БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Балабине, Малокатеринівку, Новоолександрівку, Новояковлівку, Річне, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Малі Щербаки, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Гуляйпільське, Варварівку, Добропілля, Староукраїнку, Святопетрівку, Рибне, Воздвижівку, Нове Запоріжжя, Косівцеве, Верхню Терсу. Зафіксовано 5 обстрілів з РСЗВ по Залізничному, Чарівному, Цвітковому.

обстрілів з РСЗВ по Залізничному, Чарівному, Цвітковому. 252 артудари прийшлися по Річному, Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Малих Щербаках, Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Добропіллю, Верхній Терсі, Гуляйпільському, Староукраїнці, Святопетрівці, Варварівці, Воздвижівці, Новому Запоріжжю, Рибному.

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Наслідки російських атак













