Росіяни атакували Конотоп дронами: поранено п’ятьох людей, серед них троє дітей

Російські війська атакували Конотоп безпілотниками. Постраждали п'ятеро людей, серед яких троє дітей. У місті виникли перебої зі світлом і водою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Артем Семеніхін.

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У ніч проти 5 червня російські війська атакували Конотоп ударними безпілотниками. Під ворожим ударом опинилися житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури міста.

За попередніми даними, внаслідок обстрілу загорівся приватний житловий будинок, у якому перебували люди. Постраждали щонайменше п'ятеро осіб - чоловік, жінка та троє дітей 2012, 2017 і 2023 років народження.

Троє дітей госпіталізовані

За словами Семеніхіна, усіх трьох дітей госпіталізували разом із матір'ю 1988 року народження, яка також зазнала поранень через російський удар.

"Всі троє дітей в лікарні разом з мамою, 1988 року народження, яка також постраждала внаслідок ворожого "прильоту"", — повідомив міський голова.

Крім постраждалих, атака спричинила перебої в роботі комунальної інфраструктури. Через обстріл Конотоп залишився без водопостачання, а в частині міста також зникло електроенергія.

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