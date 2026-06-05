УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7805 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Сумщини
245 2

Росіяни атакували Конотоп дронами: поранено п’ятьох людей, серед них троє дітей

Наслідки атаки на Конотоп 4 червня

Російські війська атакували Конотоп безпілотниками. Постраждали п'ятеро людей, серед яких троє дітей. У місті виникли перебої зі світлом і водою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Артем Семеніхін.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

У ніч проти 5 червня російські війська атакували Конотоп ударними безпілотниками. Під ворожим ударом опинилися житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури міста.

За попередніми даними, внаслідок обстрілу загорівся приватний житловий будинок, у якому перебували люди. Постраждали щонайменше п'ятеро осіб - чоловік, жінка та троє дітей 2012, 2017 і 2023 років народження.

Троє дітей госпіталізовані

За словами Семеніхіна, усіх трьох дітей госпіталізували разом із матір'ю 1988 року народження, яка також зазнала поранень через російський удар.

"Всі троє дітей в лікарні разом з мамою, 1988 року народження, яка також постраждала внаслідок ворожого "прильоту"", — повідомив міський голова.

Крім постраждалих, атака спричинила перебої в роботі комунальної інфраструктури. Через обстріл Конотоп залишився без водопостачання, а в частині міста також зникло електроенергія.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Атака РФ на Ямпільську громаду Сумщини: двоє людей загинули, ще четверо постраждали. ФОТО

Автор: 

Конотоп (141) обстріл (34353) Сумська область (4756) водопостачання (898) Конотопський район (82)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Коли буде адкватна відповідю по мацкві ?!
показати весь коментар
05.06.2026 06:34 Відповісти
З ким ще рашиські чорти можуть воювати як не з мирним населенням ?
показати весь коментар
05.06.2026 06:48 Відповісти
 
 