Рашисти атакували Конотоп на Сумщині: пошкоджено приватний будинок, є поранений. ФОТО

Увечері, 4 червня, війська РФ завдали удару "шахедом" по місту Конотоп Сумської області.

Про це повідомив мер міста Артем Семеніхін, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі

"В результаті прильоту ворожого дрону горить приватний будинок на Загребеллі. Попередньо без жертв! Є поранений власник будинку! Поранення не важкі! Людина жила, будувала дім собі й дітям, а москалі просто все знищили", - написав він.

Унаслідок обстрілу Конотоп залишився без водопостачання й частково без світла.

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Наслідки







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