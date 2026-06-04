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Рашисти атакували Конотоп на Сумщині: пошкоджено приватний будинок, є поранений. ФОТО
Увечері, 4 червня, війська РФ завдали удару "шахедом" по місту Конотоп Сумської області.
Про це повідомив мер міста Артем Семеніхін, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі
"В результаті прильоту ворожого дрону горить приватний будинок на Загребеллі. Попередньо без жертв! Є поранений власник будинку! Поранення не важкі! Людина жила, будувала дім собі й дітям, а москалі просто все знищили", - написав він.
Унаслідок обстрілу Конотоп залишився без водопостачання й частково без світла.
Наслідки
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