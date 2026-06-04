Рашисты атаковали Конотоп на Сумщине: поврежден частный дом, есть раненый. ФОТО

Вечером 4 июня войска РФ нанесли удар с помощью "Шахеда" по городу Конотоп Сумской области.

Об этом сообщил мэр города Артем Семенихин, сообщает Цензор.НЕТ.

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Детали

"Вследствие прилета вражеского дрона горит частный дом на Загребелье. Предварительно без жертв! Есть раненый владелец дома! Ранения не тяжелые! Человек жил, строил дом себе и детям, а москали просто все уничтожили", — написал он.

Вследствие обстрела Конотоп остался без водоснабжения и частично без света.

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Последствия







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