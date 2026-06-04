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Новости Фото Обстрелы Сумщины
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Рашисты атаковали Конотоп на Сумщине: поврежден частный дом, есть раненый. ФОТО

Вечером 4 июня войска РФ нанесли удар с помощью "Шахеда" по городу Конотоп Сумской области.

Об этом сообщил мэр города Артем Семенихин, сообщает Цензор.НЕТ.

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Детали

"Вследствие прилета вражеского дрона горит частный дом на Загребелье. Предварительно без жертв! Есть раненый владелец дома! Ранения не тяжелые! Человек жил, строил дом себе и детям, а москали просто все уничтожили", — написал он.

Вследствие обстрела Конотоп остался без водоснабжения и частично без света.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг целенаправленно нанес удар "шахидом" по больнице в Конотопе, - мэр

Последствия

Последствия атаки на Конотоп 4 июня
Последствия атаки на Конотоп 4 июня
Последствия атаки на Конотоп 4 июня

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака РФ на Ямпольскую общину Сумской области: двое человек погибли, еще четверо пострадали. ФОТО

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Конотоп (153) обстрел (32986) Сумская область (4207) Конотопский район (79)
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