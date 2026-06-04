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Рашисты атаковали Конотоп на Сумщине: поврежден частный дом, есть раненый. ФОТО
Вечером 4 июня войска РФ нанесли удар с помощью "Шахеда" по городу Конотоп Сумской области.
Об этом сообщил мэр города Артем Семенихин, сообщает Цензор.НЕТ.
Детали
"Вследствие прилета вражеского дрона горит частный дом на Загребелье. Предварительно без жертв! Есть раненый владелец дома! Ранения не тяжелые! Человек жил, строил дом себе и детям, а москали просто все уничтожили", — написал он.
Вследствие обстрела Конотоп остался без водоснабжения и частично без света.
Последствия
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