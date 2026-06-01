Враг целенаправленно нанес удар "шахедом" по больнице в Конотопе, - мэр
Сегодня, 1 июня 2026 года, войска РФ нанесли удар с помощью "шахеда" по больнице в Конотопе Сумской области.
Об этом сообщил в Telegram-канале мэр города Артем Семенихин, информирует Цензор.НЕТ.
Первые подробности
"Кацапы только что ударили по нашей больнице! Мерзость!", — написал он.
"Это было не падение шахеда, как некоторые пишут, а именно УДАР! Он нацеливался именно на больницу! Просто ЧУДОМ и благодаря Богу жертв и пострадавших нет", — уточнил Семенихин.
Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.
