Конотоп атаковали "шахеды": были слышны взрывы, горожанам советуют закрыть окна
Вечером 22 мая Конотоп на Сумщине подвергся обстрелу российскими реактивными ракетами типа "Шахед". После обстрелов в городе ухудшилось качество воздуха.
Об этом сообщил мэр Конотопа Артем Семенихин, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно
Первый взрыв прогремел около 21:30. Позже дроны фиксировали над городом на большой высоте - в районе Поповки и Выровки.
Воздушные силы предупреждали с 18:00 о движении БПЛА в северо-западном направлении Сумской области. Как писали мониторинги, большинство вражеских дронов вечером было сбито. Те БПЛА, которые смогли пройти или не подверглись поражению, пролетали в направлении Бахмача.
Последствия атак РФ
Мэр Артем Семенихин призвал закрыть окна и без необходимости не выходить на улицу.
"Во многих местах ощутим запах гари", - отметил он. Последствия атаки уточняются.
- Ранее сообщалось, что в ночь на 20 мая 2026 года враг массированно атаковал дронами Сумскую область. Сообщалось о шести пострадавших в Конотопе.
- Во время массированной атаки на Конотоп в Сумской области российский дрон прямым попаданием повредил здание Конотопского городского краеведческого музея имени А.М. Лазаревского.
