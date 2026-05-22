Конотоп атаковали "шахеды": были слышны взрывы, горожанам советуют закрыть окна

Вечером 22 мая Конотоп на Сумщине подвергся обстрелу российскими реактивными ракетами типа "Шахед". После обстрелов в городе ухудшилось качество воздуха.

Об этом сообщил мэр Конотопа Артем Семенихин, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно

Первый взрыв прогремел около 21:30. Позже дроны фиксировали над городом на большой высоте - в районе Поповки и Выровки.

Воздушные силы предупреждали с 18:00 о движении БПЛА в северо-западном направлении Сумской области. Как писали мониторинги, большинство вражеских дронов вечером было сбито. Те БПЛА, которые смогли пройти или не подверглись поражению, пролетали в направлении Бахмача.

Последствия атак РФ

Мэр Артем Семенихин призвал закрыть окна и без необходимости не выходить на улицу.

"Во многих местах ощутим запах гари", - отметил он. Последствия атаки уточняются.

Це дуже хитро - Шахед не проникне крізь зачинене вікно 🤣
22.05.2026 23:50
 
 