Конотоп атакували "Шахеди": пролунали вибухи, містянам радять зачинити вікна

Увечері 22 травня Конотоп на Сумщині перебував під ударами реактивних російських "Шахедів". У місті погіршилася якість повітря після обстрілів.

Про це повідомив міський голова Конотопа Артем Семеніхін, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

Перший вибух пролунав близько 21:30. Пізніше дрони фіксували над містом на великій висоті –– в районі Попівки та Вирівки.

Повітряні сили попереджали з 18:00 про рух БпЛА на північно-західному напрямку Сумщини. Як писали моніторинги, більшість ворожих дронів увечері було збито. Ті БпЛА що змогли пройти або не йшли на ураження району проходили в напрямку Бахмачу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки удару РФ по будинку в Конотопі: одна людина загинула і 11 поранені. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Наслідки атак РФ

Міський голова Артем Семеніхін закликав зачинити вікна і без потреби не виходити на вулицю.

"Багато де чути запах горілого", - зазначив він. Наслідки атаки уточнюються.

Раніше повідомлялося, що в ніч на 20 травня 2026 року ворог масовано атакував дронами Сумщину. Повідомлялося про шістьох постраждалих у Конотопі.

Під час масової атаки на Конотоп у Сумській області російський дрон прямим влучанням пошкодив будівлю Конотопського міського краєзнавчого музею імені О.М. Лазаревського.

Також читайте: На Сумщині дрони РФ атакували цивільні об’єкти: є загиблий