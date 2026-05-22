Конотоп атакували "Шахеди": пролунали вибухи, містянам радять зачинити вікна
Увечері 22 травня Конотоп на Сумщині перебував під ударами реактивних російських "Шахедів". У місті погіршилася якість повітря після обстрілів.
Про це повідомив міський голова Конотопа Артем Семеніхін, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо
Перший вибух пролунав близько 21:30. Пізніше дрони фіксували над містом на великій висоті –– в районі Попівки та Вирівки.
Повітряні сили попереджали з 18:00 про рух БпЛА на північно-західному напрямку Сумщини. Як писали моніторинги, більшість ворожих дронів увечері було збито. Ті БпЛА що змогли пройти або не йшли на ураження району проходили в напрямку Бахмачу.
Наслідки атак РФ
Міський голова Артем Семеніхін закликав зачинити вікна і без потреби не виходити на вулицю.
"Багато де чути запах горілого", - зазначив він. Наслідки атаки уточнюються.
- Раніше повідомлялося, що в ніч на 20 травня 2026 року ворог масовано атакував дронами Сумщину. Повідомлялося про шістьох постраждалих у Конотопі.
- Під час масової атаки на Конотоп у Сумській області російський дрон прямим влучанням пошкодив будівлю Конотопського міського краєзнавчого музею імені О.М. Лазаревського.
