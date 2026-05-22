Конотоп атакували "Шахеди": пролунали вибухи, містянам радять зачинити вікна

Увечері 22 травня Конотоп на Сумщині перебував під ударами реактивних російських "Шахедів". У місті погіршилася якість повітря після обстрілів.

Про це повідомив міський голова Конотопа Артем Семеніхін, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо

Перший вибух пролунав близько 21:30. Пізніше дрони фіксували над містом на великій висоті –– в районі Попівки та Вирівки.

Повітряні сили попереджали з 18:00 про рух БпЛА на північно-західному напрямку Сумщини. Як писали моніторинги, більшість ворожих дронів увечері було збито. Ті БпЛА що змогли пройти або не йшли на ураження району проходили в напрямку Бахмачу.

Наслідки атак РФ

Міський голова Артем Семеніхін закликав зачинити вікна і без потреби не виходити на вулицю.

"Багато де чути запах горілого", - зазначив він. Наслідки атаки уточнюються.

Це дуже хитро - Шахед не проникне крізь зачинене вікно 🤣
22.05.2026 23:50 Відповісти
Краще затикати вікна москворотими мальчікамі в трусіках, які будуть кричати шахеду 'ярусскій ррряяяяяя' 😁😁😁
23.05.2026 00:06 Відповісти
 
 