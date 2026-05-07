На Сумщині дрони РФ атакували цивільні об’єкти: є загиблий
У Сумській області російські війська продовжують атаки дронами по цивільній інфраструктурі. Внаслідок обстрілів загинув один чоловік, ще один цивільний отримав поранення.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у даних обласної прокуратури та Сумської обласної військової адміністрації.
Удар по громаді та загибель місцевого жителя
За даними слідства, 6 травня близько 20:30 російський безпілотник атакував цивільну інфраструктуру в Новослобідській громаді Конотопського району.
Унаслідок удару загинув 54-річний місцевий житель. Правоохоронці фіксують наслідки атаки та документують воєнний злочин.
У прокуратурі зазначили, що розслідування проводиться за статтею про порушення законів і звичаїв війни, які призвели до загибелі людини.
Нові удари по цивільних у регіоні
За інформацією Сумської ОВА, російські безпілотники також атакували інші громади області.
У Березівській громаді дрон влучив у цивільний автомобіль. Поранення отримав 76-річний чоловік, йому надають медичну допомогу.
Окремо в Хутір-Михайлівській громаді внаслідок удару загорівся приватний будинок. Люди не постраждали.
"Російські дрони цілеспрямовано б’ють по цивільних об’єктах, що призводить до жертв серед мирного населення", — зазначили в ОВА.
Раніше президент Зеленський заявив, що Росія порушила запропонований режим повної тиші та продовжила удари по території нашої держави. Відтак, Україна діятиме у відповідь на дії РФ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль