На Сумщині дрони РФ атакували цивільні об’єкти: є загиблий

У Сумській області російські війська продовжують атаки дронами по цивільній інфраструктурі. Внаслідок обстрілів загинув один чоловік, ще один цивільний отримав поранення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у даних обласної прокуратури та Сумської обласної військової адміністрації.

Удар по громаді та загибель місцевого жителя

За даними слідства, 6 травня близько 20:30 російський безпілотник атакував цивільну інфраструктуру в Новослобідській громаді Конотопського району.

Унаслідок удару загинув 54-річний місцевий житель. Правоохоронці фіксують наслідки атаки та документують воєнний злочин.

У прокуратурі зазначили, що розслідування проводиться за статтею про порушення законів і звичаїв війни, які призвели до загибелі людини.

Нові удари по цивільних у регіоні

За інформацією Сумської ОВА, російські безпілотники також атакували інші громади області.

У Березівській громаді дрон влучив у цивільний автомобіль. Поранення отримав 76-річний чоловік, йому надають медичну допомогу.

Окремо в Хутір-Михайлівській громаді внаслідок удару загорівся приватний будинок. Люди не постраждали.

"Російські дрони цілеспрямовано б’ють по цивільних об’єктах, що призводить до жертв серед мирного населення", — зазначили в ОВА.

Раніше президент Зеленський заявив, що Росія порушила запропонований режим повної тиші та продовжила удари по території нашої держави. Відтак, Україна діятиме у відповідь на дії РФ.

