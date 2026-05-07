В Сумской области дроны РФ атаковали гражданские объекты: есть погибший

Атака на Сумскую область

В Сумской области российские войска продолжают наносить удары с помощью дронов по гражданской инфраструктуре. В результате обстрелов погиб один человек, ещё один мирный житель получил ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в данных областной прокуратуры и Сумской областной военной администрации.

Удар по общине и гибель местного жителя

По данным следствия, 6 мая около 20:30 российский беспилотник атаковал гражданскую инфраструктуру в Новослободской громаде Конотопского района.

В результате удара погиб 54-летний местный житель. Правоохранители фиксируют последствия атаки и документируют военное преступление.

В прокуратуре отметили, что расследование проводится по статье о нарушении законов и обычаев войны, повлекших гибель человека.

Новые удары по гражданским в регионе

По информации Сумской ОГА, российские беспилотники также атаковали другие громады области.

В Березовской громаде дрон попал в гражданский автомобиль. Ранения получил 76-летний мужчина, ему оказывают медицинскую помощь.

Отдельно в Хутор-Михайловской громаде в результате удара загорелся частный дом. Люди не пострадали.

"Российские дроны целенаправленно наносят удары по гражданским объектам, что приводит к жертвам среди мирного населения", - отметили в ОГА.

Ранее президент Зеленский заявил, что Россия нарушила предложенный режим полной тишины и продолжила удары по территории нашего государства. Поэтому Украина будет действовать в ответ на действия РФ.

