Ворог цілеспрямовано ударив "шахедом" по лікарні у Конотопі, - мер

Сьогодні, 1 червня 2026 року, війська РФ завдали удару "шахедом" по лікарні у Конотопі Сумської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Артем Семеніхін, інформує Цензор.НЕТ.

Перші деталі

"Кацапи щойно вдарили по нашій лікарні! Мразота!" - написав він.

"Це було не падіння шахеду, як дехто пише, а саме УДАР! Він заходив на удар саме по лікарні! Просто ДИВОМ і дякувати Богові жертв і постраждалих немає", - уточнив Семеніхін.

Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.

