Ворог цілеспрямовано ударив "шахедом" по лікарні у Конотопі, - мер
Сьогодні, 1 червня 2026 року, війська РФ завдали удару "шахедом" по лікарні у Конотопі Сумської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Артем Семеніхін, інформує Цензор.НЕТ.
Перші деталі
"Кацапи щойно вдарили по нашій лікарні! Мразота!" - написав він.
"Це було не падіння шахеду, як дехто пише, а саме УДАР! Він заходив на удар саме по лікарні! Просто ДИВОМ і дякувати Богові жертв і постраждалих немає", - уточнив Семеніхін.
Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.
