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Атака РФ на Ямпільську громаду Сумщини: двоє людей загинули, ще четверо постраждали. ФОТО
Російські війська атакували центральну частину Ямпільської громади. Внаслідок удару загинули двоє людей, ще четверо постраждалих жінок госпіталізовані
Про це повідомив глава ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.
Ворог атакував центральну частину Ямпільської громади
- Внаслідок ворожої атаки загинули двоє людей. Особи загиблих встановлюються.
- Також до лікарні доставили чотирьох постраждалих жінок. Їм надають необхідну медичну допомогу.
В ОВА закликали громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях.
Нагадаємо, 3 червня РФ також атакувала Ямпільську громаду на Сумщині: троє поранених.
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Alex K #531926
показати весь коментар04.06.2026 17:54 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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