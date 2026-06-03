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Новини Фото Обстріли Сумщини
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РФ атакувала Сумщину: троє поранених у Ямпільській громаді. ФОТОрепортаж

Увечері 3 червня російські війська продовжують обстрілювати Сумську область.

Про це повідомив глава ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

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Ямпільська громада

  • російський дрон атакував цивільну інфраструктуру.
    Попередньо, поранені троє людей – двоє чоловіків та жінка. Усіх госпіталізували, медики надають необхідну допомогу.

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 Кролевецька громада

  • внаслідок ворожої атаки зазнав пошкоджень житловий сектор. Вогонь охопив кілька приватних будинків.
    Інформація щодо наслідків уточнюється.

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РФ атакувала Сумщину дронами
РФ атакувала Сумщину дронами
РФ атакувала Сумщину дронами

Нагадаємо, сьогодні рашисти вдарили дроном по будинку на Сумщині: загинув чоловік, його маму поранено.

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Сумська область (4752) Конотопський район (80) Кролевець (5)
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