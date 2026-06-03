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РФ атакувала Сумщину: троє поранених у Ямпільській громаді. ФОТОрепортаж
Увечері 3 червня російські війська продовжують обстрілювати Сумську область.
Про це повідомив глава ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.
Ямпільська громада
- російський дрон атакував цивільну інфраструктуру.
Попередньо, поранені троє людей – двоє чоловіків та жінка. Усіх госпіталізували, медики надають необхідну допомогу.
Кролевецька громада
- внаслідок ворожої атаки зазнав пошкоджень житловий сектор. Вогонь охопив кілька приватних будинків.
Інформація щодо наслідків уточнюється.
Нагадаємо, сьогодні рашисти вдарили дроном по будинку на Сумщині: загинув чоловік, його маму поранено.
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