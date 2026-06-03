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Новини Обстріли Сумщини
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Рашисти вдарили дроном по будинку на Сумщині: загинув чоловік, його маму поранено

РФ вдарила по будинку на Сумщині: загинув чоловік

Російські окупанти вдарили безпілотником по житловому будинку в Сумському районі.

Про це повідомив глава ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, під ударом РФ - Миколаївська сільська громада. 

"На жаль, внаслідок удару загинув 64-річний чоловік. Він отримав вкрай важкі поранення.

Також постраждала його 84-річна мати. Жінці надають необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні

Дивіться: Удари по Херсонщині: відомо про одного загиблого та 20 поранених, з них 1 - дитина. ВIДЕО

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обстріл (34320) Сумська область (4752) Сумський район (621)
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