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Рашисти вдарили дроном по будинку на Сумщині: загинув чоловік, його маму поранено
Російські окупанти вдарили безпілотником по житловому будинку в Сумському районі.
Про це повідомив глава ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Так, під ударом РФ - Миколаївська сільська громада.
"На жаль, внаслідок удару загинув 64-річний чоловік. Він отримав вкрай важкі поранення.
Також постраждала його 84-річна мати. Жінці надають необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні
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