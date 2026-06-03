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Новости Обстрелы Сумщины
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Рашисты нанесли удар дроном по дому на Сумщине: погиб мужчина, его мать ранена

Россия нанесла удар по дому в Сумской области: погиб мужчина

Российские оккупанты нанесли удар с помощью беспилотника по жилому дому в Сумском районе.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

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Так, под ударом РФ оказалась Николаевская сельская громада. 

"К сожалению, в результате удара погиб 64-летний мужчина. Он получил крайне тяжелые ранения.

Также пострадала его 84-летняя мать. Женщине оказывают необходимую помощь", - говорится в сообщении.

Смотрите: Удары по Херсонщине: известно об одном погибшем и 20 раненых, из них 1 - ребенок. ВИДЕО

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обстрел (32974) Сумская область (4202) Сумский район (612)
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