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Рашисты нанесли удар дроном по дому на Сумщине: погиб мужчина, его мать ранена
Российские оккупанты нанесли удар с помощью беспилотника по жилому дому в Сумском районе.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.
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Так, под ударом РФ оказалась Николаевская сельская громада.
"К сожалению, в результате удара погиб 64-летний мужчина. Он получил крайне тяжелые ранения.
Также пострадала его 84-летняя мать. Женщине оказывают необходимую помощь", - говорится в сообщении.
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