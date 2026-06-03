Рашисты нанесли удар дроном по дому на Сумщине: погиб мужчина, его мать ранена

Российские оккупанты нанесли удар с помощью беспилотника по жилому дому в Сумском районе.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

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Так, под ударом РФ оказалась Николаевская сельская громада.

"К сожалению, в результате удара погиб 64-летний мужчина. Он получил крайне тяжелые ранения.



Также пострадала его 84-летняя мать. Женщине оказывают необходимую помощь", - говорится в сообщении.

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