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Новости Фото Обстрелы Сумщины
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РФ атаковала Сумщину: трое раненых в Ямпольской громаде. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вечером 3 июня российские войска продолжают обстреливать Сумщину.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

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Ямпольская громада

  • Российский дрон атаковал гражданскую инфраструктуру.
    Предварительно, ранены три человека – двое мужчин и женщина. Всех госпитализировали, медики оказывают необходимую помощь.

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 Кролевецкая громада

  • Вследствие вражеской атаки пострадал жилой сектор. Огонь охватил несколько частных домов.
    Информация о последствиях уточняется.

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РФ атаковала Сумскую область дронами
РФ атаковала Сумскую область дронами
РФ атаковала Сумскую область дронами

Напомним, сегодня рашисты нанесли удар дроном по дому в Сумской области: погиб мужчина, его мать ранена.

Автор: 

Сумская область (4205) Конотопский район (78) Кролевец (6)
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