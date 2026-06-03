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РФ атаковала Сумщину: трое раненых в Ямпольской громаде. ФОТОРЕПОРТАЖ
Вечером 3 июня российские войска продолжают обстреливать Сумщину.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.
Ямпольская громада
- Российский дрон атаковал гражданскую инфраструктуру.
Предварительно, ранены три человека – двое мужчин и женщина. Всех госпитализировали, медики оказывают необходимую помощь.
Кролевецкая громада
- Вследствие вражеской атаки пострадал жилой сектор. Огонь охватил несколько частных домов.
Информация о последствиях уточняется.
Напомним, сегодня рашисты нанесли удар дроном по дому в Сумской области: погиб мужчина, его мать ранена.
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